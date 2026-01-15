Барщевский раскрыл, что не так с передачей квартиры Долиной Лурье

Барщевский раскрыл, что не так с передачей квартиры Долиной Лурье Барщевский назвал дело о передаче квартиры Долиной Лурье черным пиаром

Скандал вокруг передачи квартиры певицы Ларисой Долиной покупателю Полине Лурье является черной пиар-акцией, ответил на вопрос NEWS.ru заслуженный юрист России Михаил Барщевский в ходе пресс-конференции в Национальной службе новостей (НСН). Он подробно разобрал хронологию событий, указав на формальные нарушения в действиях стороны Лурье.

Это чистой воды черный пиар, — подчеркнул Барщевский.

Юрист пояснил, что судебное решение было вынесено 25 декабря, а на его добровольное исполнение отводилось пять рабочих дней. По его словам, требование оппонентов освободить жилье 30 декабря было незаконным, поскольку это был лишь четвертый рабочий день после вердикта суда.

Барщевский отметил, что Долина фактически исполнила решение суда 5 января, освободив квартиру и предложив забрать ключи. Однако Лурье в тот момент не было в Москве, и она отказалась их принять, а позже ее адвокаты не захотели признавать акт приема-передачи, подписанный певицей ранее.

Эксперт подчеркнул, что с 5 января квартира была свободна, и для получения ключей не требовалось возбуждать исполнительное производство. Барщевский пришел к выводу, что вся последующая ситуация была намеренно создана для привлечения внимания общественности.

Ранее певица Наталья Штурм предположила, что Долина намеренно задерживает выдачу ключей от квартиры в Хамовниках Полине Лурье. По мнению артистки, это может быть связано с желанием отомстить, поскольку коллега столкнулась с волной общественного порицания.