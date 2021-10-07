Юрист рассказала, как из-за перепланировки можно лишиться квартиры

Ведущий консультант юридической службы «ИНКОМ-Недвижимость» Светлана Болотская рассказала, как самовольная перепланировка жилья может обернуться его лишением. Суд в итоге может выставить квартиру на торги, сообщает агентство ПРАЙМ.

Изначально перепланировку нужно согласовать с органом местного самоуправления или другим, который имеет административно-властные полномочия. За самовольную перепланировку владельцу жилья грозит штраф от 2 до 2,5 тысячи рублей.

Кроме того, правообладатель жилого помещения, подвергнутого самовольной перепланировке, должен привести его в прежнее (проектное) состояние в срок и в порядке, установленные органом, осуществляющим согласование, — предупредила эксперт.

В случае отказа выполнить требование суд имеет право выставить жильё на торги и выплатить владельцу полученные с этого деньги. Исключением могут быть ситуации, когда перепланировка не нарушает права и законные интересы граждан.

Ранее сообщалось, что жилищная инспекция узнаёт о незаконной перепланировке из жалоб соседей, управляющих компаний, а также людей из близкого окружения собственника, желающих ему отомстить. Об этом рассказала адвокат коллегии адвокатов Pen & Paper Екатерина Токарева.