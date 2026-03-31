Юрист рассказал, за что на сотрудника могут подать в суд Юрист Кофанов: работодатель может подать в суд за нарушение субординации

На сотрудника могут подать в суд за шутку, нарушающую субординацию, рассказал «Радио 1» юрист по трудовому праву Дмитрий Кофанов. Он отметил, что работник также может столкнуться с дисциплинарным взысканием.

Если эта шутка действительно нарушает вопрос, связанный с субординацией, и идет в адрес руководителя, я бы на его месте потребовал как минимум объяснения. А объяснительная — это как раз первый шаг к дисциплинарному взысканию, — рассказал Кофанов.

Юрист подчеркнул, что риск столкнуться с неблагоприятными последствиями есть после любой шутки. По его словам, во внутренних правилах компании прописать границы допустимого юмора практически невозможно.

Ранее адвокат Ирина Глазкова рассказала, что за первоапрельскую шутку в рабочем чате можно получить выговор или взыскание. Она отметила, что шутить в чате не рекомендуется в любой день.