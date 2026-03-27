27 марта 2026 в 11:22

Адвокат ответила, могут ли уволить сотрудника за первоапрельскую шутку

За первоапрельскую шутку в рабочем чате можно получить выговор или взыскание, рассказала «Газете.Ru» адвокат Коллегии адвокатов, член Ассоциации юристов России Ирина Глазкова. Она отметила, что шутить в чате не рекомендуется в любой день.

В течение рабочего дня работники должны заниматься только делами, связанными с их трудовыми обязанностями, и не мешать другим сотрудникам работать. По сути, использование рабочего чата не по назначению — это нарушение трудовой дисциплины. Оно идет вразрез с нормами Трудового кодекса РФ и правилами внутреннего трудового распорядка компании, — рассказала Глазкова.

Адвокат объяснила, что увольнение возможно при наличии неснятого дисциплинарного взыскания в течение года. По ее словам, оценивается оскорбительность шутки, ее влияние на репутацию компании и коллег.

Ранее HR-специалист Зулия Лоикова рассказала, что дружба с коллегами на работе может стать косвенной причиной увольнения. Она отметила, что однозначного критерия для увольнения в такой ситуации нет.

Забыла про драники. Капустники на сковороде получаются сочными, румяными и тают во рту — вкуснее хачапури и пирожков
Почему не работает мобильный интернет сегодня, 26 марта: где сбои в России
Делаю в ночь — утром выпекаю: пышный и мягкий кулич на венском тесте — не крошится и не черствеет
