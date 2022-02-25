Юрист рассказал о правах беженцев на территории России

Прибывшие в Россию беженцы из Донецкой и Луганской народных республик имеют право на получение финансовых выплат, обеспечение жильём, а также оказание медицинской помощи и организацию питания, перечислил юрист Юрий Капштык. Ответственность за выполнение указанных обязательств лежит на Пограничной федеральной службе безопасности и исполнительных органах в местах пребывания мигрантов, пишет «ПолитЭксперт».

Покинувшие свою страну имеют право в России на получение материальной помощи в установленных размерах, размещение в лагерях временного нахождения и обязательно право на медицинскую помощь, организацию питания, — заявил Капштык.

Помимо этого, мигранты имеют право на сопровождение и охрану исполнительных органов МВД до места проживания. Также беженцы могут подать прошение о получении гражданства РФ, пояснил Капштык.

Эвакуация жителей ДНР и ЛНР на территорию России была объявлена в связи с заявленной угрозой боевых действий. Готовность принять беженцев выразили более 40 российских регионов.

Глава ДНР Денис Пyшилин ранее сообщил, что в республике приостановлена эвакуация наcеления в Россию. Жителей ДНР начали вывозить в Ростовскую область на прошлой неделе на фоне обострения cитуации в регионе. Он не уточнил, связана ли приостановка эвакуации жителей ДНР с российской спецоперацией.