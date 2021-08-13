Юрист рассказал, кто может отобрать уже купленную квартиру

Руководитель юридической практики компании «Интерцессия» Григорий Скрипилёв рассказал, что сделка по продаже наследуемой квартиры может быть оспорена в суде, если выяснится, что изначально на неё было больше претендентов. Таким образом, наследники смогут отобрать уже купленную недвижимость. Об этом пишет ПРАЙМ.

Юрист отметил, что в нашей стране все нюансы наследственных правоотношений регулируются Гражданским кодексом, в котором указаны в том числе и нормы сложных случаев наследования — как по завещанию, так и без него. В первом случае владелец квартиры должен обратиться к нотариусу, чтобы грамотно составить документ. Включить в него можно не только родственников.

Скрипилёв напомнил, что при составлении завещания всегда есть важное правило — право на наследство имеют несовершеннолетние или нетрудоспособные ближайшие родственники. Тем не менее если владелец недвижимости не составил завещание, то она делится между наследниками в порядке, определённом законом.

Наследниками первой очереди являются дети, родители и супруги, за ними идут лица, которые были на иждивении человека не меньше года до его смерти. Ко второй очереди относятся: братья, сёстры, бабушки и дедушки, — подчеркнул юрист.

При этом наследники могут заявить о своих правах только в срок до полугода со дня смерти владельца квартиры. Если не успели — можно обратиться в суд. Если наследников было много, то они могут оспорить сделку по продаже в суде. Когда речь идёт о несовершеннолетнем, потребуется согласие попечительства или органов опеки.

Ранее генеральный директор юридической компании Urvista Алексей Петропольский заявил, что в телефонном разговоре важно быстро вычислить мошенника. После этого следует напомнить ему, например, о последствиях жульнической деятельности.