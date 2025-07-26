Юрист раскрыл, сможет ли москвичка вернуть отданные мошенникам 5 кг золота Юрист Русяев: москвичке могут не вернуть отданные мошенникам золото и деньги

Московская пенсионерка, отдавшая мошенникам 20 слитков золота, $200 тысяч (15,9 млн рублей), €20 тысяч (1,8 млн рублей), а также 4 млн рублей, рискует не вернуть имущество, заявил NEWS.ru юрист Илья Русяев. По его словам, это зависит от того, успели ли злоумышленники скрыть или реализовать похищенное.

Если имущество у обвиняемых не изъято в ходе следствия либо они успели передать его третьим лицам, продать или скрыть, то даже при положительном судебном решении взыскание остаётся формальной возможностью. В случае с золотыми слитками их реализация или переплавка делает дальнейшую идентификацию невозможной, — добавил Русяев.

По его словам, возврат в натуре в таких случаях практически исключен, остается лишь денежная компенсация, зависящая от наличия у преступников ликвидных активов. Если таковые не обнаружены, приставы не смогут обратить взыскание ни на что, а исполнительное производство будет приостановлено до появления имущества, отметил Русяев.

Что касается валютных средств, то их возврат возможен в том случае, если следствию удастся отследить цепочку передачи и выявить счета, на которых деньги осели, считает юрист. Это требует привлечения финансовой разведки и международного сотрудничества, если деньги выведены за границу, напомнил Русяев.

Отдельной сложностью становится тот факт, что пенсионерка сама добровольно передавала имущество и коды, а значит, банки, даже при наличии заявлений, могут не признать операции несанкционированными, ссылаясь на утрату бдительности самой потерпевшей, — подытожил юрист.

Ранее мошенники выманили у пенсионерки из Москвы деньги и пять килограммов золота на общую сумму 63,7 млн рублей, сообщили в пресс-службе городской прокуратуры. Сначала злоумышленники представились сотрудниками сервисной службы, которая якобы занимается заменой домофона в доме пожилой женщины.

Под этим предлогом аферисты убедили москвичку сообщить код из СМС, который, по их версии, был нужен для получения новых ключей. Затем пенсионерке позвонил другой мошенник, представившись сотрудником Роскомнадзора. Он стал запугивать жертву, что ее данные скомпрометированы и от ее имени оформлены фальшивые доверенности.

Чтобы защитить накопления, злоумышленник посоветовал женщине следовать инструкциям по телефону. За пять дней мошенники смогли выманить у москвички $200 тысяч, €20 тысяч, а также 4 млн рублей и 20 золотых слитков.