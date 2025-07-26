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26 июля 2025 в 13:53

Пенсионерка отдала мошенникам 20 слитков золота ради «ключей от домофона»

В Москве мошенники выманили у пенсионерки деньги и пять килограммов золота

Фото: Shutterstock/FOTODOM

Мошенники выманили у пенсионерки из Москвы деньги и пять килограммов золота на общую сумму 63,7 млн рублей, сообщили в пресс-службе городской прокуратуры. Сначала злоумышленники представились сотрудниками сервисной службы, которая якобы занимается заменой домофона в доме пожилой женщины.

Под этим предлогом аферисты убедили москвичку сообщить код из СМС, который, по их версии, был нужен для получения новых ключей. Затем пенсионерке позвонил другой мошенник, представившись сотрудником Роскомнадзора. Он стал запугивать жертву, что ее данные скомпрометированы, и от ее имени оформлены фальшивые доверенности.

Чтобы защитить накопления, злоумышленник посоветовал женщине следовать инструкциям по телефону. За пять дней мошенники смогли выманить у москвички $200 тысяч (15,9 млн рублей), €20 тысяч (1,8 млн рублей), а также 4 млн рублей и 20 золотых слитков по 250 граммов каждый.

До этого стало известно, что в последние недели мошенники стали активнее рассылать поддельные письма, имитирующие уведомления от «Госуслуг». В них сообщается о входе в аккаунт с подозрительного IP-адреса, а также дается номер телефона. Если по нему позвонить и сообщить СМС-код, аферисты получат доступ к личным данным.

Москва
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пенсионеры
золото
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