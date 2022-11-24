Юрист раскрыл, почему нельзя верить скидкам в «черную пятницу» Юрист Хаминский: успех «черной пятницы» заключается в паразитировании на жадности покупателей

Фото: Сергей Булкин/NEWS.ru

Маркетплейсы паразитируют на жадности покупателей, отсюда и ажиотаж вокруг «черной пятницы», заявил NEWS.ru Александр Хаминский, комментируя старт 25 ноября в России традиционных четырех дней больших скидок в онлайн-гипермаркетах. Эксперт отметил, что в такое время нельзя на 100% верить всем «очень выгодным» предложениям — на 40–60% дешевле. Собеседник посоветовал перед приобретением товара задуматься, возможны ли в реальности настолько привлекательные условия, при которых бизнес не возместит даже себестоимость лота.

Приведу пример. На одном сайте книга блогера Курбана Омарова со скидкой в 77% стоит 191 рубль, при этом в сетевом книжном издание без скидок предлагается за 86 рублей. На том же маркетплейсе робот-пылесос известной марки стоит 46 999 рублей, а со скидкой в «черную пятницу» в 70% — уже 14 990 рублей. Кажется, что выгода налицо, но на сторонних ресурсах и в магазинах цена без скидок — те же 14 990 рублей. Явное заманивание покупателей очень большими скидками, причем лживыми, — отметил Хаминский.

По его словам, такой же трюк продавцы используют практически с любой категорией товаров. При этом юрист подчеркнул, что совсем отказываться от скидок не стоит, а лучше подходить к этому рационально и прагматично.

Правда, в ряде случаев маркетплейс может предложить неожиданно низкую цену на некоторые товары. Мы обычно не задумывается о причинах невиданной щедрости, но для рыночников секрета нет — большинство маркетплейсов, пользуясь доминирующим положением, включают в договоры кабальные для продавца условия — они оставляют за собой право без разрешения продавца устанавливать скидки на товар по своему усмотрению. Это выгодно покупателям, но приводит к неконтролируемым убыткам продавцов, — добавил Хаминский.

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