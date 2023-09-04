Юрист раскрыл, чем для россиян закончится подпольная торговля табаком Юрист Хаминский: незаконная торговля табаком грозит уголовной ответственностью

Фото: Артём Соболев/NEWS.ru

Продажа табачной продукции без уплаты налога и без маркировки запрещена, за это нарушитель может попасть под уголовную ответственность, заявил в беседе с NEWS.ru юрист Александр Хаминский. По его словам, решение об уголовной или административной ответственности напрямую зависит от денежной выручки.

Если сумма сделка превысит 100 тысяч рублей, то в силу вступит ч. 5 ст. 171.1 УК РФ (производство, транспортировка, хранение и реализация немаркированной табачной продукции) с наказанием в виде лишения свободы до трех лет или штрафом до 500 тысяч рублей, — сказал он.

Правозащитник отметил, что нередки случае, когда против обвиняемого применяется часть 6 статьи 171, максимальный срок наказания по которой увеличивается до шести лет тюрьмы.

Если речь идет о небольших продажах немаркированной табачной продукции, то последует ответственность по ст. 15.12 КоАП. Состав правонарушения по этой статье такой же, как и по 171.1 УК РФ. Уровень ответственности определяется лишь в количестве вырученных средств. Для КоАП это сумма не должна превышать 100 тысяч рублей, объяснил Хаминский.

В зависимости от состава [правонарушения] штраф для граждан не превысит 4-5 тысяч рублей, для должностных лиц – 10-15 тысяч рублей, для юридических лиц – 300 тысяч рублей. Во всех случаях предметы правонарушения будут конфискованы, — резюмировал он.

Ранее юрист Илья Русяев заявил, что закрыть юридическое лицо в России законно можно через добровольную ликвидацию, когда учредитель назначает ликвидатора и подает заявку в налоговую службу. Вторым способом может быть процедура банкротства, когда компания не способна погасить задолженность.