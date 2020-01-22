https://static.news.ru/photo/585a99c6-380f-11ea-99d1-fa163e074e61_660.jpg Алёна Водонаева Фото: Anatoly Lomohov/Russian Look/Global Look Press

После слов Алёны Водонаевой о «рожающем быдле» каждый гражданин России, планирующий завести ребёнка, имеет право подать на модель в суд за оскорбление чести и достоинства. Об этом в разговоре с журналистами заявил юрист и правозащитник Александр Трещёв.

По его словам, Водонаева проявила открытое неуважение к российскому обществу. Соответственно, модель должна быть наказана за это. Юрист назвал поведение Водонаевой «полукриминальным» и «опасным».

Она «хайпует» и делает на этом деньги! Это полукриминальный эпатаж, который должен быть пресечён и наказан. Я прошу российскую правовую практику призвать Водонаеву к ответу по всей строгости закона, — приводит слова Трещёва РИА Новости.

Как ранее писал NEWS.ru, Водонаева раскритиковала прозвучавшие в послании президента предложения по улучшению демографии в стране. Она вновь призвала «нищее быдло» «не плодиться».