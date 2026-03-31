31 марта 2026 в 12:49

Юрист ответил, можно ли наказать сотрудника за первоапрельскую шутку

Юрист Кофанов: сотрудника могут наказать за первоапрельскую шутку

Сотрудника могут наказать за первоапрельскую шутку, если она противоречит внутреннему распорядку компании, рассказал «Радио 1» юрист по трудовому праву Дмитрий Кофанов. Он отметил, что в дальнейшем дисциплинарное взыскание можно будет оспорить в суде.

Мне кажется, что в случае оспаривания такого дисциплинарного взыскания суд не встанет на сторону работодателя. Я ни разу не слышал, чтобы это привело к каким-либо глобальным последствиям, — рассказал Кофанов.

Юрист подчеркнул, что для применения санкций необходимо учитывать тяжесть поступка, соразмерность, гуманизм и другие параметры. По его словам, также важно учитывать, насколько шутка была безобидной.

Ранее адвокат Ирина Глазкова рассказала, что за первоапрельскую шутку в рабочем чате можно получить выговор или взыскание. Она отметила, что шутить в чате не рекомендуется в любой день.

