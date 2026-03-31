Юрист ответил, можно ли наказать сотрудника за первоапрельскую шутку

Сотрудника могут наказать за первоапрельскую шутку, если она противоречит внутреннему распорядку компании, рассказал «Радио 1» юрист по трудовому праву Дмитрий Кофанов. Он отметил, что в дальнейшем дисциплинарное взыскание можно будет оспорить в суде.

Мне кажется, что в случае оспаривания такого дисциплинарного взыскания суд не встанет на сторону работодателя. Я ни разу не слышал, чтобы это привело к каким-либо глобальным последствиям, — рассказал Кофанов.

Юрист подчеркнул, что для применения санкций необходимо учитывать тяжесть поступка, соразмерность, гуманизм и другие параметры. По его словам, также важно учитывать, насколько шутка была безобидной.

Ранее адвокат Ирина Глазкова рассказала, что за первоапрельскую шутку в рабочем чате можно получить выговор или взыскание. Она отметила, что шутить в чате не рекомендуется в любой день.