Юрист опроверг распространенный миф о судьбе детей после развода Юрист Назаров: суды далеко не всегда оставляют ребенка с матерью после развода

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Мнение о том, что ребенок всегда остается с матерью после расторжения брака, является распространенным заблуждением, рассказал в беседе с «Газетой.Ru» юрист по семейным делам Назар Назаров. Он напомнил, что, согласно законодательству, мужчина и женщина равны в своих правах на детей, и суд при принятии решения руководствуется только интересами ребенка.

С кем ему будет комфортнее, безопаснее проживать, с тем родителем суд и оставит. Также суд всегда стремится сохранить привычный уровень и образ жизни ребенка. Именно поэтому дети после развода родителей не остаются автоматически с мамой, должен идти отдельный процесс по определению места жительства, — пояснил эксперт.

При этом, по его словам, суд также учитывает мнение ребенка, однако для определения привязанности назначается обязательная судебно-психологическая экспертиза, на заключение которой суд опирается в определении места жительства ребенка.

Кроме того, суд рассматривает документы из образовательных и медицинских учреждений, а также органов опеки с информацией о том, кто из родителей в большей степени занимается здоровьем и воспитанием ребенка.

Необходимо грамотно действовать, собрать правильную доказательную базу, приобщить все заключения к делу, показать радение за жизнь своего ребенка, — подчеркнул специалист.

Ранее стало известно, что жена российского футболиста Павла Погребняка блогер Мария Шаталова обратилась в суд и потребовала развода. При этом она просит оставить с ней трех детей и решить вопрос с алиментами. Делить имущество супруги пока не планируют.