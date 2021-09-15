Юрист оценил возможность наказания медиков за гибель младенца в Петербурге

Врачам, забывшим иглу в теле младенца в детской больнице Петербурга, может грозить уголовное наказание в виде лишения свободы до трёх лет и профессиональная дисквалификация. Если будет установлено, что ребёнок погиб из-за оплошности медиков, то их могут привлечь к уголовной ответственности по части 2 статьи 109 УК РФ «Причинение смерти по неосторожности в результате ненадлежащего исполнения обязанностей». Об этом «Невским новостям» рассказал медицинский адвокат, представитель Европейской ассоциации медицинского права Алексей Горяинов.

Это тот случай, когда вполне вероятно привлечение к уголовной ответственности по части 2 статьи 109 УК РФ «Причинение смерти по неосторожности в результате ненадлежащего исполнения обязанностей», так как игла попала по вине сотрудника, могла быть забыта по вине сотрудника, по неосторожности, — отметил он.

Горяинов напомнил , что медицинские сёстры должны были проверить и пересчитать медицинские изделия, которые использовались при операции. Поэтому к ответственности помимо врачей могут привлечь других лиц.

В начале сентября младенец, родившийся от ВИЧ-положительных родителей, был помещён с гнойным воспалением в детскую городскую клиническую больницу № 5 имени Филaтова в Петербурге. Почти неделю новорождённый пролежал в стационаре мeдучреждения. Предположительно, врачи лечили его не только тaблетками, но и провели оперативное вмешательство, в ходе которого забыли в лёгком у младенца иглу. После выписки ребёнок умер. Позже выяснилось, что часть иглы повредила ему лёгкое. В отношении медиков было начато расследование.