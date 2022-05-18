Юрист оценил слова Клишаса о смертной казни для «азовцев» в ЛНР и ДНР Юрист призвал не думать о реакции Запада на смертную казнь для «азовцев» в ЛНР и ДНР

Украинские военные, сдавшиеся в плен с территории завода «Азовсталь» в Мариуполе / Фото Министерство обороны РФ

Юрист-международник Дмитрий Романенко в разговоре с NEWS.ru призвал не обращать внимания на реакцию «коллективного Запада» на вероятное применение смертной казни к членам украинского нацбатальона «Азов» на территории ЛНР и ДНР. Таким образом он прокомментировал заявление сенатора Андрея Клишаса, призвавшего отдать под суд «азовцев» именно в ЛНР и ДНР, где отсутствует, в отличие от РФ, мораторий на смертную казнь.

Это всё-таки правильно. У нас два вновь рождённых, молодых государства — ЛНР и ДНР, это важно. Преступления всех этих заводских сидельцев, безусловно, можно рассматривать как длящиеся. Кроме того, что они людей удерживали, там ещё букет преступных действий. Совершенно логично их судить там, и я бы не связывал это именно с тем, что там есть смертная казнь. Для кого-то намного страшнее пожизненное заключение. Давайте не забывать, кто перед нами... Из сотен нацистов следствие выявит лиц, которым назначат смертную казнь, но не всем. Суд учтёт степень вины, причастности, тяжести содеянного каждого конкретного представителя «Азова» — этого бандитского формирования, — отметил Романенко.

Эксперт подчеркнул, что некоторых представителей «Азова» могут отдать под суд именно в России, если оперативникам удастся доказать их причастность к совершению преступлений против граждан РФ на территории Украины, а также ЛНР и ДНР.

Накануне сенатор Андрей Клишас у себя в Telegram-канале заявил, что «всех неонацистов из „Азова“ нужно судить за совершённые преступления в Донецкой и Луганской народных республиках, там, где они и совершали свои преступления, судить в открытом процессе, с приглашением общественности и СМИ, по законам народных республик». Политик отдельно подчеркнул, что в ЛНР и ДНР отсутствует запрет на смертную казнь.

Ранее представитель Минобороны Игорь Конашенков сообщил, что 16 мая началась массовая сдача в плен бойцов националистического подразделения «Азов» и солдат ВСУ, заблокированных на территории завода «Азовсталь». В военном ведомстве отметили, что всего за минувшие сутки белый флаг подняли 265 украинских военных. В министерстве подчеркнули, что среди пленных 51 солдат получил тяжёлые ранения.