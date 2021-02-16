Юрист объяснил, когда человеку не следует водить чужое авто

https://static.news.ru/photo/171f856c-9309-11e9-9113-fa163e074e61_660.jpg Фото: Viktor Pogontsev/Russian Look

Поездка на чужом автомобиле грозит штрафом человеку, находящемуся за рулём, даже если на то есть разрешение владельца транспортного средства. Об этом сообщил адвокат Анатолий Миронов.

В интервью агентству ПРАЙМ адвокат рассказал , что устное согласие, полученное от владельца авто, не освобождает от взыскания, если гражданская ответственность водителя не застрахована. В этом случае нарушителю грозит штраф в размере 800 рублей.

В случае, если страховка имеется, но имя находившегося за рулем человека в неё не вписано, штраф составит 500 рублей.

Если полис отсутствует, штраф неизбежен.

Как отметил Миронов, часто нарушения законодательства встречаются в тот момент, когда родственники просят ненадолго сесть за руль.

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