Юрист объяснил, когда человеку не следует водить чужое авто

Поездка на чужом автомобиле грозит штрафом человеку, находящемуся за рулём, даже если на то есть разрешение владельца транспортного средства. Об этом сообщил адвокат Анатолий Миронов.
В интервью агентству ПРАЙМ адвокат
В случае, если страховка имеется, но имя находившегося за рулем человека в неё не вписано, штраф составит 500 рублей.
Если полис отсутствует, штраф неизбежен.
Как отметил Миронов, часто нарушения законодательства встречаются в тот момент, когда родственники просят ненадолго сесть за руль.
Ранее NEWS.ru писал, что футболист Андрей Аршавин добился выселения из своего особняка бывшей жены Алисы с детьми. Недвижимость была оформлена на его мать, и в результате суд встал на её сторону, постановив, что тяжелобольная экс-избранница спортсмена должна покинуть совместно нажитое имущество.