Юрист ФБК Соболь нарушила условия домашнего ареста, сходив на службу в храм

https://static.news.ru/photo/753da1e8-8a4b-11eb-8b3c-96000091f725_660.jpg Любовь Соболь Фото: sobollubov/instagram.com

Юрист признанного в РФ иностранным агентом Фонда борьбы с коррупцией (ФБК) Любовь Соболь нарушила условия меры пресечения в виде домашнего ареста. Она сходила на службу в храм.

Домашний арест был избран мерой пресечения для Соболь в рамках уголовного дела о подстрекательстве к нарушению санитарно-эпидемиологических правил в ходе несанкционированной акции 23 января в Москве.

Любовь сегодня сходила на службу в храм рядом с домом. По возвращении домой её ждал сотрудник УФСИН для дачи объяснений, поскольку она нарушила условия домашнего ареста, — рассказал «Интерфаксу» её адвокат Владимир Воронин.

Он добавил, что сотрудник обязан доложить об этом следователю, а тот может после этого обратиться в суд с ходатайством об изменении меры пресечения. Но может этого и не делать.

Соболь обвиняется в подстрекательстве граждан к нарушению санитарных правил на несанкционированной акции в поддержку оппозиционера Алексея Навального 23 января. Следствие утверждает, что действия Соболь и её единомышленников создали «угрозу массового заболевания».

Несогласованные акции протеста прошли в Москве 23 и 31 января, а также 2 февраля. Люди вышли на улицы в знак поддержки Алексея Навального, условный срок по делу о мошенничестве которого заменили на реальный. В митингах приняли участие около 5 тыс. человек. 20 февраля Мосгорсуд постановил оставить в силе приговор политику о замене условного срока по делу «Ив Роше» на реальный.

Как писал NEWS.ru, Соболь подтвердила, что она собирается принять участие в выборах в Государственную думу 2021 года.