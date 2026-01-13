Атака США на Венесуэлу
13 января 2026 в 15:32

Юрист дал советы, как правильно добиться очистки двора от снега

Юрист Алиев: с просьбой очистить двор от снега следует обращаться в УК

Фото: Сергей Булкин/NEWS.ru
С просьбой очистить придомовую территорию от снега следует обратиться в управляющую компанию (УК), ТСЖ или ЖСК, заявил MIR24.TV адвокат Рафик Алиев. К своему обращению он посоветовал прикрепить фотографии или видео, на которых видно состояние двора, а также указать дату, время и точный адрес.

За дворы, тротуары у жилых домов и внутриквартальные проезды обычно отвечает управляющая компания, ТСЖ или ЖСК. В управляющую компанию лучше обращаться письменно — через электронную почту, сайт, мобильное приложение или лично, но с отметкой о приеме, — подчеркнул Алиев.

Он отметил, что добиваться уборки снега на городских дорогах следует через районную администрацию, городские порталы и горячие линии. Юрист добавил, что в случаях, когда есть сильная наледь, невозможность проезда или прохода, а также риск падений, уборку должны выполнить оперативно.

Ранее юрист Михаил Салкин предупредил, что неправильная уборка снега на даче при его попадании на дорогу и другие участки общего пользования может привести к штрафам. По его словам, сам по себе неубранный снег на частной территории не повод для денежного взыскания.

