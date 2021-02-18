Жена Навального высказалась о своей политической карьере

https://static.news.ru/photo/d7e2cc94-71d0-11eb-97bc-96000091f725_660.jpg Юлия Навальная Фото: instagram.com/yulia_navalnaya

Супруга осуждённого оппозиционера Юлия Навальная заявила, что пока не рассматривает возможность стать политиком или общественным деятелем по примеру мужа.

На сегодняшний момент — нет. Намного интереснее быть женой политика. Да и потом, то, что я делаю на своём месте, в какой-то мере тоже политика, — заявила Навальная в интервью Harper’s Bazaar на вопрос о том, есть ли шансы, что она станет общественной фигурой.

При этом она перечислила наиболее значимые пробелы в законодательстве России, которые, по её мнению, требуют особого внимания. Так, она отметила, что в РФ необходимо на законодательном уровне бороться с неравенством доходов для женщин, а также помогать одиноким матерям.

Миллионы молодых женщин отчаянно борются за существование, не получая алиментов и не имея возможности пойти на нормальную работу или учёбу из- за проблем с детским садом. Дошкольное образование должно финансироваться таким образом, чтобы бесплатный детский сад был доступен каждому ребёнку без всяких очередей, — считает супруга Навального.

Также она отметила, что несмотря на попытки защитить детей и семью от политических дрязг, которые неизбежны при деятельности её мужа, супруга Навального считает, что политикам в России не стоит скрывать своих родственников и информацию об их деятельности.

Ранее NEWS.ru писал, что Навальная в интервью заявляла, что по примеру своего мужа не намерена отступать или эксплуатировать образ жертвы в сложившейся ситуации. Супруга основателя Фонда борьбы с коррупцией (признан в РФ иноагентом) подчеркнула, что восхищается Навальным не только потому, что он её муж, но и как человек, разделяющий его гражданскую позицию.