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28 июля 2025 в 09:44

Яркий колеус на зависть соседям по даче — посадка и уход для пышной листвы

Фото: Сгенерировано в Midjourney/NEWS.ru

Колеус — идеальное растение для тех, кто хочет ярких красок без хлопот. Его роскошные пестрые листья затмевают многие цветы, при этом выращивание под силу даже новичкам. Это теплолюбивое растение прекрасно растет и в саду, и в горшках, радуя разнообразием сортов.

Семена на рассаду высевайте в марте-апреле поверхностно, под пленку. При температуре 20–22 °С всходы появляются через 10–14 дней. В открытый грунт высаживайте, когда минует угроза заморозков, выбирая полутенистое место. Лучшие сорта: Вizard с бархатными листьями, Kong с огромными листовыми пластинами, Black Dragon с темно-фиолетовой листвой. Уход прост: регулярный полив, прищипка для пышности и удаление цветоносов. На зиму можно пересадить в горшок и забрать домой.

Ранее сообщалось о самых неприхотливых комнатных растениях. Они отлично подойдут даже новичкам и тем, кто не хочет уделять цветам много времени.

дачи
сады
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растения
Дмитрий Демичев
Д. Демичев
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