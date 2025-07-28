Яркий колеус на зависть соседям по даче — посадка и уход для пышной листвы

Колеус — идеальное растение для тех, кто хочет ярких красок без хлопот. Его роскошные пестрые листья затмевают многие цветы, при этом выращивание под силу даже новичкам. Это теплолюбивое растение прекрасно растет и в саду, и в горшках, радуя разнообразием сортов.

Семена на рассаду высевайте в марте-апреле поверхностно, под пленку. При температуре 20–22 °С всходы появляются через 10–14 дней. В открытый грунт высаживайте, когда минует угроза заморозков, выбирая полутенистое место. Лучшие сорта: Вizard с бархатными листьями, Kong с огромными листовыми пластинами, Black Dragon с темно-фиолетовой листвой. Уход прост: регулярный полив, прищипка для пышности и удаление цветоносов. На зиму можно пересадить в горшок и забрать домой.

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