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03 августа 2025 в 11:28

Японские тонкацу — простой способ удивить семью новым блюдом

Фото: Сгенерировано в Midjourney/NEWS.ru

Хрустящая снаружи и сочная внутри свиная котлета тонкацу — классика японской кухни, которая покоряет с первого укуса. Это не просто панированное мясо, а особый ритуал приготовления, который не требует много времени и сложных ингредиентов. Такой тонкацу легко приготовить дома и удивить родных новым вкусом.

Ингредиенты:

  • свиная корейка — 240 г;
  • яйцо — 1 шт.;
  • мука — 40 г;
  • панировочные сухари — 100 г;
  • соль, перец — по вкусу;
  • соус тонкацу — по желанию.

Приготовление:

  1. Нарезать корейку на порционные куски, сделать надрезы по краям и слегка отбить.
  2. Посолить и поперчить, обвалять в муке.
  3. Обмакнуть в взбитое яйцо, затем в панировочные сухари.
  4. Оставить на 10 минут, чтобы панировка схватилась.
  5. Разогреть масло в сотейнике и обжарить котлеты до золотистой и хрустящей корочки.
  6. Выложить на бумажное полотенце, чтобы убрать лишний жир. Подавать с соусом тонкацу и свежей капустой.

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еда
мясо
рецепты
котлеты
Дмитрий Демичев
Д. Демичев
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