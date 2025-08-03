Японские тонкацу — простой способ удивить семью новым блюдом

Хрустящая снаружи и сочная внутри свиная котлета тонкацу — классика японской кухни, которая покоряет с первого укуса. Это не просто панированное мясо, а особый ритуал приготовления, который не требует много времени и сложных ингредиентов. Такой тонкацу легко приготовить дома и удивить родных новым вкусом.
Ингредиенты:
- свиная корейка — 240 г;
- яйцо — 1 шт.;
- мука — 40 г;
- панировочные сухари — 100 г;
- соль, перец — по вкусу;
- соус тонкацу — по желанию.
Приготовление:
- Нарезать корейку на порционные куски, сделать надрезы по краям и слегка отбить.
- Посолить и поперчить, обвалять в муке.
- Обмакнуть в взбитое яйцо, затем в панировочные сухари.
- Оставить на 10 минут, чтобы панировка схватилась.
- Разогреть масло в сотейнике и обжарить котлеты до золотистой и хрустящей корочки.
- Выложить на бумажное полотенце, чтобы убрать лишний жир. Подавать с соусом тонкацу и свежей капустой.
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