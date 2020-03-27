https://static.news.ru/photo/982c4d72-7029-11ea-b338-fa163e074e61_660.jpg Фото: Сергей Лантюхов/NEWS.ru

Загруженность дорог Москвы не превысила шести баллов ни разу за текущую неделю, отметили аналитики «Яндекс.Карт». В первой половине марта не было ни дня без семибалльных пробок.

17 марта уровень пробок достиг девяти баллов. <...> Пользователи сервиса в два-три раза больше обычного строили маршруты к магазинам продуктов, — цитирует исследование РБК.

Число автомобилей на дорогах Москвы держалось выше обычного до 19 марта, но после начало поступательно снижаться. Загруженность 25 марта оказалась на балл ниже средней для города.

«Яндекс» зафиксировал и снижение активности пешеходов, которые на 25% реже строили маршруты через «Карты». Активность пользователей «Яндекс.Метро» сократилась на 45%.

Как писал NEWS.ru, на второй неделе марта случился обвал курса рубля, последовавший за резким снижением цен на нефть. Ослабление национальной валюты увеличило спрос на продукты и технику. К середине месяца в Москве — российском очаге распространения коронавируса — начали расширять карантинные меры.

С 28 марта в городе должны закрыться все предприятия сферы услуг, кроме продуктовых магазинов и аптек.