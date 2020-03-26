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Тактильные приветствия, включая рукопожатия, исчезнут, если мировая пандемия коронавируса затянется на несколько месяцев. От традиции начали отказываться в странах, где сильна инфекция.

Консультант по этикету и деловому протоколу Татьяна Николаева заявила в комментарии радио «Говорит Москва», что отказ от устоявшейся привычки возможен в случае затяжной эпидемии.

Хотя, мне кажется, что рукопожатие не уйдёт, потому что сознание наше инертное. Но я думаю, что из нашей культуры уйдёт привнесённое совсем недавно из Европы желание целоваться с малознакомыми людьми, — добавила Николаева.

По мнению специалиста по этикету Гузели Закарян, рукопожатия на время исчезнут при деловом общении, на протокольных мероприятиях. Она добавила, что полный отказ от традиции здороваться за руку маловероятен, учитывая историю возникновения традиции.

Как писал NEWS.ru, к 25 марта Всемирная организация здравоохранения подтвердила 435 тысяч случаев заражения вирусом COVID-19. Погибли 19,6 тысячи человек. Инфекция привела к повсеместному закрытию границ, сокращению авиаперелётов, обвалам на фондовых рынках и спровоцировала падение цен на углеводороды.

Россия ответила на мировую пандемию закрытием границ для иностранцев, отменой массовых мероприятий, закрытием развлекательных и образовательных учреждений.