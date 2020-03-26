https://static.news.ru/photo/e5390bde-6f6e-11ea-a7aa-fa163e074e61_660.jpg Фото: Сергей Лантюхов/NEWS.ru

Китайский лидер Си Цзиньпин призвал страны «Большой двадцатки» (G20) отменить налоговые пошлины для международной торговли, чтобы стимулировать экономику в кризисной ситуации.

Члены G20 должны принять совместные меры, отменить налоговые пошлины, устранить барьеры, обеспечить свободное обращение товаров, послать мощный сигнал, чтобы повысить боевой дух мировой экономики, — цитирует ТАСС председателя КНР.

Мировые лидеры 26 марта проводят экстренный саммит в формате видеоконференции.

Как писал NEWS.ru, жертвами мировой пандемии коронавируса стали более 21 тысячи человек. Всего за три месяца заболели не менее 463 тысяч жителей 170 стран. Государства закрывают границы, чтобы сдержать распространение инфекции.

Пандемия привела к обвалу фондовых рынков и рекордному снижению цен на нефть.