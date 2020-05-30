Як-52 разбился под Нижним Новгородом

https://static.news.ru/photo/e02e22b6-a29d-11ea-8ad4-fa163e074e61_660.jpg Фото: Сергей Булкин/NEWS.ru

Самолёт Як-52 потерпел крушение в Нижегородской области во время учебно-тренировочного занятия, пилот госпитализирован.

Как сообщает Regnum, инцидент произошёл в Богородском районе на территории аэродрома имени Баранова.

Отмечается, что ЧП произошло во время отработки поворотов на земле. Самолёт задел землю винтом и загорелся. В результате происшествия пострадал пилот.

Пострадавший с ожогами был госпитализирован в Приволжский исследовательский медицинский университет. Жертв и разрушений на земле нет. На место происшествия была отправлена оперативная группа МЧС из пяти человек и двух единиц техники.

Как писал NEWS.ru ранее, уголовное дело по статье о нарушении правил полётов, повлёкших тяжкие последствия (ст. 351 УК РФ), возбуждено по факту крушения вертолёта Ми-8 в Московской области.