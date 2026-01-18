Яйцо, кефир и сыр! Пеку воздушную сырную галету с помидором — проще, чем пирог, вкуснее любой пиццы

Галета — это французский свободный пирог, где главное — вкусная начинка и небрежно загнутые края. Никаких строгих форм, раскаток до миллиметра и идеальных корзиночек. Только ароматное тесто, сочная начинка из сыра и томата и полчаса в духовке для создания кулинарной небрежности, которая сводит с ума.

В миске взбиваю одно яйцо вилкой с кефиром (50 мл). Добавляю просеянную муку (150 г), щепотку соли и разрыхлитель (1/2 ч. л.). Замешиваю мягкое, эластичное тесто, которое не липнет к рукам. Если нужно, подсыпаю совсем немного муки. Скатываю тесто в шар, заворачиваю в пищевую пленку и убираю в холодильник на 30 минут. Тем временем готовлю начинку: сыр (120 г, например, российский или гауда) натираю на крупной терке, помидор (1 шт.) нарезаю тонкими кружочками, зелень (укроп, петрушка) мелко рублю. Достаю охлажденное тесто, делю его на две равные части. Каждую часть на припыленной мукой поверхности раскатываю в круглый пласт толщиной примерно 3–4 мм.

В центр каждого круга выкладываю начинку: сначала слой сыра, затем кружочки помидора и сверху посыпаю зеленью. Оставляю по краям свободными около 3–4 см. Аккуратно поднимаю края теста и защипываю их складками по кругу, формируя открытый пирог с бортиками. Аккуратно перекладываю галеты на противень, застеленный пергаментом. Желток одного яйца слегка взбиваю вилкой с чайной ложкой воды и смазываю им бортики галет для красивого золотистого глянца. Отправляю противень в разогретую до 180 °C духовку на 20–25 минут, пока галеты не станут золотисто-коричневыми. Подаю теплыми или холодными.

Ранее также сообщалось, как превратить обычный лаваш в чудесный рулет. Этот рецепт ягодного штруделя покорит вас простотой приготовления и нежным вкусом.