Яичница в батоне и гренки: из 1 батона готовлю сладкий и несладкий завтрак — быстрый и вкусный вариант

Иногда достаточно одного батона, чтобы приготовить сразу два разных завтрака. Сытный — с яйцами, сыром и колбасой, и сладкий — ароматные гренки на сливочном масле с сахаром и корицей. Получается удобно, быстро и очень вкусно. Такой завтрак любят и взрослые, и дети — особенно когда на тарелке сразу два варианта.

Секрет в том, что батон используется полностью. Из половинок получается аппетитная «лодочка» с начинкой, а мякиш превращается в сладкие хрустящие гренки.

Ингредиенты: батон — 1 шт., колбаса — 200 г, яйца — 2 шт., сыр — 200 г, помидоры — 1–2 шт., соль и перец по вкусу, сливочное масло — для жарки, сахар и корица — по вкусу.

Батон разрезают вдоль на две половинки. Аккуратно вынимают мякиш острым ножом, чтобы получились небольшие «лодочки». Мякиш не выбрасывают — его нарезают кусочками, они понадобятся для сладких гренок.

Колбасу и помидоры режут мелким кубиком, перекладывают в миску, добавляют яйца и тёртый сыр. Всё перемешивают, приправляют солью и перцем. Половинки батона выкладывают на сковороду и заполняют подготовленной смесью. Когда низ слегка подрумянится, накрывают крышкой и готовят на небольшом огне, пока яйца полностью схватятся, а сыр расплавится.

Пока готовится основная часть завтрака, на другой сковороде растапливают сливочное масло. Кусочки вынутого мякиша обжаривают до золотистой корочки, затем посыпают сахаром и щепоткой корицы.

