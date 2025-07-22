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22 июля 2025 в 11:01

Ягодный смузи — не просто перекус! Быстро, просто и полезно

Фото: Сгенерировано в Midjourney/NEWS.ru

Смузи — один из самых простых и полезных вариантов завтрака, перекуса или легкого десерта. Этот напиток покорил меня еще в Финляндии, где смузи продавали возле лотков с мороженым, а позже я заметила его популярность во Франции. Теперь смузи стал повседневным выбором для многих — быстро, вкусно и полезно.

Сегодня расскажу, как приготовить простой ягодный смузи, который подарит заряд бодрости, поддержит иммунитет и при этом не навредит фигуре. Идеально для весеннего периода, когда организм особенно нуждается в витаминах и свежей энергии.

Ингредиенты (на 2 порции)

  • Банан — 1 шт.
  • Ягоды (замороженные или свежие) — 200 г
  • Молоко — 150 мл

Как приготовить ягодный смузи

1. Подготовьте банан

Очистите банан, порежьте на кусочки и положите в блендер. Банан придаст смузи густую и мягкую текстуру, а также натуральную сладость. Чтобы вкус банана не был слишком доминирующим, используйте в 2–3 раза больше ягод.

2. Добавьте ягоды

Выбирайте любые ягоды по вкусу. В этом рецепте — равные части замороженной малины и голубики, но в сезон лучше использовать свежие.

3. Влейте молоко

Можно использовать обычное коровье молоко или заменить его на йогурт, кефир, зеленый чай — в зависимости от предпочтений.

4. Смешайте

Включите блендер и взбивайте до однородной кремовой массы. Если любите сладкое, можно добавить немного меда или сахара, но лучше наслаждаться натуральным фруктовым вкусом.

Подача

Разлейте смузи по стаканам. По желанию украсьте мюсли, орешками или взбитыми сливками.

Этот простой ягодный смузи — отличный способ начать день или перекусить в любое время, получая максимум пользы и вкуса. Попробуйте и оцените сами!

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Валерия Мартынович
В. Мартынович
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