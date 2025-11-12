Специальная военная операция на Украине: мирные переговоры 2025
Кризис на Ближнем Востоке
Атаки ВСУ на Россию
12 ноября 2025 в 14:03

Яблочный пирог со сметанной заливкой — готовлю вместо шарлотки: не пирог, а сказка в сметанном облаке

Есть рецепты, которые хранятся в семье годами и передаются из поколения в поколение. Яблочный пирог со сметанной заливкой — именно такое блюдо. Его аромат наполняет дом уютом и теплом, а нежная текстура и гармоничный вкус никого не оставляют равнодушным. Этот пирог идеально сочетает в себе кислинку яблок, сладость теста и кремовую нежность заливки. Он прост в приготовлении, но получается настолько изысканным, что может стать украшением любого праздничного стола.

Для теста возьмите 200 г муки, 100 г размягченного сливочного масла, 100 г сахара и 1 яйцо. Смешайте все ingredients до однородной массы и выложите в форму, сформировав бортики. Для начинки очистите и нарежьте тонкими дольками 3-4 крупных яблока, равномерно распределите их по основе. Для заливки взбейте 200 г сметаны, 2 яйца и 3 ст. л. сахара до гладкой консистенции. Аккуратно вылейте заливку на яблоки. Выпекайте пирог в разогретой до 180°C духовке 40-45 минут до золотистого цвета. Дайте полностью остыть перед подачей — это сделает текстуру еще более нежной.

Ранее сообщалось, как испечь обалденно вкусный осетинский пирог картоф-козоджын с нежным тестом и сочной картофельно-грибной начинкой.

Читайте также
Готовлю не пирог, а йогуртовое облако с вишней — рецепт невесомого десерта без масла
Общество
Готовлю не пирог, а йогуртовое облако с вишней — рецепт невесомого десерта без масла
Холодные батареи в сезон отопления: как вернуть тепло в квартиру без вызова сантехника
Общество
Холодные батареи в сезон отопления: как вернуть тепло в квартиру без вызова сантехника
Как? Вы еще не готовили плов с капустой? Обалденный рецепт в 1 сковороде — вкусно, быстро, без заморочек
Общество
Как? Вы еще не готовили плов с капустой? Обалденный рецепт в 1 сковороде — вкусно, быстро, без заморочек
Три картофелины и горстка муки — пеку турецкие гезлеме с картошкой. Вкусные лепешки на завтрак или перекус
Общество
Три картофелины и горстка муки — пеку турецкие гезлеме с картошкой. Вкусные лепешки на завтрак или перекус
Ленивый завтрак из обычной картошки! Боксти — ирландские картофельные блинчики: не драники, а вкуснее и проще
Общество
Ленивый завтрак из обычной картошки! Боксти — ирландские картофельные блинчики: не драники, а вкуснее и проще
рецепты
яблоки
пироги
кулинария
Мария Левицкая
М. Левицкая
ЛЕНТА НОВОСТЕЙ
Россиянка пригрозила мачете таксисту
Крепкое рукопожатие Путина и Токаева попало на видео
Экс-премьера Грузии могут отправить за решетку на 13 лет
«Русской красавицы» не стало на 30-м году жизни
Врач предупредила о смертельной опасности грибного снюса
Названо число пострадавших при мощном взрыве в красноярской квартире
Две жены, Гришаева, Маковецкий: как в Москве простились с Симоновым
Прокуратура проверит калужскую редакцию после скандала с крокодилом
Печально известный полк ВСУ девять раз пытался прорваться в Красноармейск
Врач посоветовала, чем лучше заедать стресс
Бизнес-платформа MAX расширила доступ для сотен тысяч компаний
Российский военкор попросил Зеленского сделать селфи на фоне Киева
Пустующие новостройки могут отдать в аренду нуждающимся россиянам
Стало известно о состоянии пострадавшего при взрыве в Красногорске мальчика
В Госдуме назвали причину массовых задержаний на Украине
Google обвинили в слежке за пользователями
Главная новогодняя елка России родилась в Подмосковье
Россия прикрыла своим ядерным щитом одну соседнюю страну
Россиянину вынесли приговор за госизмену
Королевская семья Британии: новости, Гарри заскучал по Уильяму
Дальше
Самое популярное
Рецепт минтая с луком и сметаной на сковороде: сочная рыба тает во рту
Семья и жизнь

Рецепт минтая с луком и сметаной на сковороде: сочная рыба тает во рту

Рецепт домашних тонких блинов «Три стакана»: как у бабушки и даже вкуснее
Семья и жизнь

Рецепт домашних тонких блинов «Три стакана»: как у бабушки и даже вкуснее

Как приготовить мясо по-французски — сочный деликатес под сырной шапкой
Семья и жизнь

Как приготовить мясо по-французски — сочный деликатес под сырной шапкой

Используя сайт news.ru, вы соглашаетесь с использованием файлов cookie, в порядке, описанном в Политике обработки персональных данных.