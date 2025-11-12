Яблочный пирог со сметанной заливкой — готовлю вместо шарлотки: не пирог, а сказка в сметанном облаке

Есть рецепты, которые хранятся в семье годами и передаются из поколения в поколение. Яблочный пирог со сметанной заливкой — именно такое блюдо. Его аромат наполняет дом уютом и теплом, а нежная текстура и гармоничный вкус никого не оставляют равнодушным. Этот пирог идеально сочетает в себе кислинку яблок, сладость теста и кремовую нежность заливки. Он прост в приготовлении, но получается настолько изысканным, что может стать украшением любого праздничного стола.

Для теста возьмите 200 г муки, 100 г размягченного сливочного масла, 100 г сахара и 1 яйцо. Смешайте все ingredients до однородной массы и выложите в форму, сформировав бортики. Для начинки очистите и нарежьте тонкими дольками 3-4 крупных яблока, равномерно распределите их по основе. Для заливки взбейте 200 г сметаны, 2 яйца и 3 ст. л. сахара до гладкой консистенции. Аккуратно вылейте заливку на яблоки. Выпекайте пирог в разогретой до 180°C духовке 40-45 минут до золотистого цвета. Дайте полностью остыть перед подачей — это сделает текстуру еще более нежной.

