«Я свалил»: блогер Усачёв показал, куда уехал из России

Популярный блогер Руслан Усачёв, имеющий 2,57 млн подписчиков на YouTube, показал, куда уехал из России, как и задумывал. Сейчас он находится в Черногории и планирует провести там весь июль, о чём сам Усачёв сообщил зрителям своего канала.

Блогер записал обращение к подписчикам на фоне красивых местных видов. И пообещал снять выпуск о своём времяпровождении.

В июле я живу в солнечной Черногории. И это будет шикарно, — заявил Усачёв.

При этом, ещё только прилетев в аэропорт, блогер опасался, что ему будет скучно в этой стране. О своём решении покинуть Россию Усачёв объявил после ареста блогера Юрия Хованского, которого обвиняют в экстремизме.

Усачёв пока не определился, в какой стране он хотел бы остаться на постоянной основе, поэтому намерен каждый месяц путешествовать по разным государствам.

Как сообщалось ранее, популярный YouTube-блогер Руслан Усачев в своём новом видео сообщил, что решил покинуть Россию из-за происходящего в стране. Он признался, что ещё не знает, где будет жить.