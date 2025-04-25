«Я хочу жить»: почему фотограф из России впала в кому и умерла в Таиланде

Фото: Социальные сети

Дарья Толстухина

В Таиланде скончалась свадебный фотограф из Екатеринбурга Дарья Толстухина, которая восемь дней назад впала в кому. 33-летней женщине стало плохо, но врачи отказались своевременно оказать ей экстренную помощь. Как подруги и отец боролись за жизнь Дарьи и есть ли шансы у россиян, находящихся в критическом состоянии, выжить в таиландском госпитале — в материале NEWS.ru.

Почему девушке-фотографу стало плохо в Таиланде

15 апреля у Толстухиной, приехавшей на отдых с друзьями в Таиланд, началось заражение крови. По одной из версий, девушке стало плохо в тот момент, когда она попробовала наркотики, легализованные в азиатской стране, предположила NEWS.ru активистка Светлана Шерстобоева, которая живет в Таиланде и помогает россиянам.

«Два знакомых с ситуацией человека рассказали мне, что накануне Даша с друзьями решила попробовать кексы с марихуаной. Все откусили по кусочку, но только ей стало плохо. Может быть, это не от наркотиков, а просто от жары. Потом выяснилось, что у нее был врожденный порок сердца, который ее никогда не беспокоил. Истинная причина смерти непонятна до сих пор», — заявила она.

Эта информация официально не подтверждена.

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Почему врачи отказались помочь девушке, находившейся в критическом состоянии

После того как Дарье стало плохо, она поехала с друзьями в больницу. Там она успела прошептать: «Я хочу жить!» и потеряла сознание. Таиландские врачи отказались оказывать ей помощь, пока близкие не заплатят 14,5 тысячи бат (около 40 тысяч рублей) за компьютерную томографию и анализы.

«У нас с собой было $200, их не приняли, сказали, что берут только баты. Столько у нас не было в местной валюте. Пока мы ехали на такси до отеля за деньгами и обратно, Дарья лежала в глубокой коме без помощи врачей почти 40 минут. Это сказалось на ее состоянии», — сообщила NEWS.ru подруга девушки Анна.

Когда деньги были заплачены, врачи отправили Толстухину на обследование. К тому времени у девушки появились осложнения с сердцем. Пока ее реанимировали, оно дважды останавливалось. По словам Анны, госпитализацию не признали страховым случаем. Таиландские врачи заявили, что интенсивная терапия обойдется примерно в миллион рублей. Близкие девушки открыли сбор денег на ее лечение.

«Врачи сказали, что будут наблюдать ее в палате интенсивной терапии в течение 48 часов и сделают дальнейшие прогнозы», — рассказала Анна, которая все время находилась рядом с подругой и занималась ее лечением.

Фото: Shutterstock/FOTODOM

Как проходило лечение впавшей в кому туристки из РФ

В Таиланд срочно вылетел отец Дарьи Андрей Толстухин. Он шансонье, выступающий под псевдонимом Андрей Карат.

«Когда мы подошли, у нее было давление 120/62. Папа подержал Дарью за руку, и давление стало 156/113. Черт побери, надо очнуться, Даша!» — рассказала в соцсетях ее подруга Ирина.

В то же время под постами в соцсетях некоторые люди писали негативные комментарии о состоянии девушки.

«Жирным немолодым фотографам нечего отдыхать в Азии — Россия большая <…>. Паша Техник ее ждет там, она его протеже», — написал один из пользователей в Сети.

Спустя пару дней состоянии Дарьи не изменилось. К тому времени ее мозг не реагировал на внешние раздражители уже больше суток. Анна пыталась перевести подругу в другую больницу, на которую распространялось действие туристической страховки.

Дарья так и не пришла в сознание. У нее диагностировали сильный отек мозга, который не начал нормально функционировать. В итоге клиника выставила за лечение не тот счет, который был назван изначально, а меньшую сумму. Сколько именно пришлось заплатить близким девушки, неизвестно.

Родственники Дарьи начали готовить ее к транспортировке в Россию, чтобы продолжить лечение на родине. По словам Анны, оно должно было обойтись в 3–5 миллионов рублей. Тем временем врачи заявили близким Дарьи, что смысла перевозить ее уже нет, но Анна была не согласна. Организовать транспортировку пациентки в РФ ей помогали консульство, МИД, а также Министерство здравоохранения.

«Наши российские врачи всегда дают надежду родственникам и близким. Тут вообще не так. Нам говорят, что это бессмысленно, что мозг отекший и, возможно, уже умер, что мы зря стараемся и хотим потратить много денег на транспортировку впустую», — говорила женщина.

Фото: Сергей Булкин/NEWS.ru

22 апреля состоялся консилиум, на котором присутствовали врачи из Таиланда и России. Они подтвердили смерть мозга девушки. 23 апреля было принято решение отключить Дарью от ИВЛ. Ее сердце перестало биться в 16:10 по тайскому времени, сообщила Анна.

«Я всегда думала, что такие ситуации бывают где-то, с кем-то, но не со мной. Что люди объявляют сбор средств, ночуют в больницах… Это самый энергичный и веселый жизнелюб, которого я когда-то встречала! За что ей так?» — воскликнула Анна.

По словам подруги, на лечение Дарьи удалось собрать более двух миллионов рублей. Эти деньги пойдут на транспортировку тела девушки на родину. После этого станет известна дата прощания и похорон.

Что не так с таиландской медициной

Анна сообщила, что после того как Дарье отказались оказывать экстренную помощь без оплаты, она обсуждала эту ситуацию с консулом. Дипломат заявил, что в Таиланде это нормальная практика.

«Нам сказали, что судиться насчет этого бессмысленно», — отметила женщина.

По словам Шерстобоевой, если у вас в Таиланде нет денег, не будет и помощи. Случай с Дарьей — далеко не первый. Местные жители даже не вызовут скорую, если к ним обратиться с такой просьбой, добавила она.

«Дело в том, что платит тот, кто вызывает скорую. Никому это не надо — оплачивать лечение чужому человеку. Поэтому пока вы не покажете деньги для оплаты, никто никого не вызовет», — сообщила Шерстобоева.

По ее словам, таиландцы равнодушно относятся к людям, которые получают серьезные травмы или находятся в экстренном состоянии. Пока их близкие не попадут в такую ситуацию, для них это ничего не значит, отметила Шерстобоева.

«Они же буддисты, перерождаются, поэтому им вообще плевать», — высказала мнение активистка.

Она добавила, что в Таиланде без медицинской страховки делать нечего. Лечение в местных госпиталях стоит довольно дорого. В государственных клиниках оно обойдется в разы дешевле, чем в частных. Если человек находится в экстренном состоянии, его повезут в ближайший госпиталь, однако никто не проверит, покрывает ли страховка лечение или нет. Именно по этой причине родственники российских туристов, попавших в больницы, часто «влетают на деньги».

«Многие вынуждены продавать квартиры, чтобы оплатить лечение», — отметила Шерстобоева.

Употребление наркотиков наносит вред здоровью.

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