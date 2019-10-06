https://static.news.ru/photo/3d0453c0-e840-11e9-bebb-fa163e074e61_660.jpg Кристина Евтушенко Фото: Кристина Евтушенко/vk.com

Девушка из Челябинской области по имени Кристина Евтушенко после смерти родителей взяла под опеку своих шестерых братьев и сестёр, так как не хотела отдавать их в детский дом. После этого историю новой главы семейства показали на федеральных каналах.

Люди со всей страны стали оказывать Кристине различную помощь. Но сложившаяся ситуация не слишком понравилась российским чиновникам опеки. Одна из них решила обсудить собственные претензии к Евтушенко как к личности и опекуну в социальных сетях. Там чиновница пригрозила девушке изъятием детей, за что в её отношении и была начата проверка по факту нарушения этических норм, сообщает Znak.

Некая Юлия Филиппова (страница во «ВКонтакте» была удалена через два дня после публикации сообщения) заявила, что Кристина получает деньги со всей страны и тратит на себя, выглядит ухоженной, ходит по клубам. Это, по мнению автора поста, говорит о ней как о плохом опекуне. Причём выводы сделаны исключительно на основании фотографий молодой девушки, которые та публикует на своей странице.

Также Филиппова обвинила Евтушенко в постоянном употреблении пива из магазина и в том, что она ходит «расфуфыренная, с ногтями, наращенными по метру, с ресницами, вся в золоте, в побрякушках и с утиными губами».

Согласитесь, не каждая работающая и прилично зарабатывающая женщина может себе это позволить. Скромнее и проще надо быть, когда понимаешь что все блага у тебя, с помощью других людей, — написала женщина с удалённого позднее аккаунта. Орфография и пунктуация автора сохранены.

Местные жители встали на защиту девушки, но травлю продолжила начальник отдела опеки и попечительства Карталинского муниципального района Светлана Пушкарская. Она заявила, что многое из написанного — правда, а Кристине нужно изменить своё отношение к детям.

Позднее чиновница рассказала журналистам, что её взломали и пост писала не она. Хотя женщина признала, что судя по использованным в комментариях формулировкам, их автор определённо знаком с работой органов опеки.

Ранее News.ru писал, что священник Николай Стремский из Оренбургской области, подозреваемый в изнасиловании несовершеннолетнего, освобождён от обязанностей опекуна восьми детей.