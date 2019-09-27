https://static.news.ru/photo/c0edd3ec-e13c-11e9-89db-fa163e074e61_660.jpg Николай Стремский (слева) Фото: stobitel.ru

Священник Николай Стремский из Оренбургской области, подозреваемый в изнасиловании несовершеннолетнего, освобождён от обязанностей опекуна восьми детей.

Все несовершеннолетние помещены в спецучреждение, передаёт РИА Новости со ссылкой на региональное Министерство образования.

Ранее News.ru писал, что суд Оренбурга поместил в СИЗО настоятеля Свято-Троицкой обители милосердия в Саракташском районе, в разное время воспитывавшего около 70 приёмных детей. На момент задержания он воспитывал девятерых несовершеннолетних, восьмерых из которых опекал, а одного — усыновил.

Позднее следствие предъявило Стремскому обвинение в изнасиловании несовершеннолетних, развратных действиях и неисполнении обязанностей по воспитанию детей. Дело передали в центральный аппарат СКР. Адвокаты обжаловали решение об аресте священника.