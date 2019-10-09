https://static.news.ru/photo/2273e69a-ea7c-11e9-bca0-fa163e074e61_660.jpg Фото: Вечерний Металлострой/vk.com

Локальный взрыв произошёл 8 октября текущего года в Колпинском районе Петербурга. По данным МЧС, в однокомнатной квартире взорвался электросамокат. Хозяйка поставила транспортное средство на зарядку, после чего произошла разгерметизация аккумулятора и дальнейшее возгорание. Ударной волной выбило окно.

Я сидела на диване, смотрела телевизор. Он (самокат. — News.ru) взорвался, вылетело окно. Начался пожар. Я его быстренько потушила, вытащила в коридор горящий самокат. Набежали люди, вызвали пожарных, приехала медицинская помощь, — рассказала владелица устройства.

С небольшим ЧП жильцы дома справились своими силами. Осколок стекла попал в глаз случайной прохожей на улице. На место происшествия приехали медики и спасатели. Пострадавшей оказали первую помочь и отправили в больницу, пишут « Невские новости ».

Возможной причиной взрыва могло стать физическое повреждение аккумулятора — его уронили или ударили, а потом поставили заряжаться. И здесь имеет значение фирма производитель и качество самого изделия. Серьёзные компании применяют суперпрочную сталь. Её сложно повредить, а в дешёвом товаре, прежде всего, страдает качество материалов, уверен глава компании по продаже сегвеев Тенгиз Репринцев.

Ранее News.ru сообщал, что взрыв и последовавший за ним пожар едва не оставили без жилья московскую семью. Взорвался аккумулятор электросамоката, который владельцы модного современного транспортного средства поставили на зарядку.