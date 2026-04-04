Олимпиада и Паралимпиада — 2026
Конфликт США и ЕС из-за Гренландии
Атака США на Венесуэлу
04 апреля 2026 в 11:30

Взбиваю муку с яйцом — пеку пасхальное печенье с курагой и глазурью. Нежнее суфле, вкуснее кулича. Простая выпечка к чаю

Фото: D-NEWS.ru
Подписывайтесь на нас в MAX

Никаких больше магазинных кексов: пеку пасхальное печенье с курагой — нежнее суфле, красивее, чем в кондитерской. Это рассыпчатое ароматное угощение готовится за 15 минут и исчезает со стола в мгновение ока.

Для приготовления вам понадобится: 100 г сливочного масла, 6 столовых ложек сахара, 0,5 чайной ложки разрыхлителя, 1 яйцо, 250 г муки, 100 г кураги. Для глазури: 180 г сахарной пудры, 3 чайные ложки лимонного сока, 1 столовая ложка молока. Курагу залейте кипятком на 10 минут, затем обсушите.

Масло размягчите, взбейте с сахаром, добавьте яйцо, муку и разрыхлитель, замесите мягкое тесто. Раскатайте в пласт толщиной 5–7 мм, вырежьте кружки стаканом (диаметром 5 см). Выложите на противень с пергаментом, выпекайте при 180 °С 10–12 минут. Полностью остудите.

Для глазури смешайте пудру с лимонным соком, постепенно добавляя молоко до густой консистенции. Нанесите глазурь на печенье, сверху положите кусочки кураги. Это печенье — идеальный пасхальный десерт к чаю.

Проверено редакцией
рецепты
куличи
Пасха
кулинария
Мария Левицкая
ЛЕНТА НОВОСТЕЙ
Москва пригрозила Лондону ответом за блокировку российских кораблей
Более 40 шахтеров остались под землей после удара ВСУ
Десантники группы «Север» уничтожили автопарк ВСУ
Россиянам сообщили о важных изменениях в сфере краткосрочных кредитов
«Полк смерти» ВСУ и «Нафтогаз» в руинах: новости СВО к утру 6 апреля
«Прошу прощения»: президент Южной Кореи выразил сожаление КНДР
В Красноярском крае задержали министра тарифной политики
Карта атак БПЛА ВСУ на регионы РФ на 6 апреля: инфографика
ВСУ пытались атаковать Россию ночью с помощью 50 БПЛА
В США узнали детали переговоров Трампа с Ираном
Адвокат раскрыл, как обсуждения в СМИ могут повлиять на итоговый приговор
План Макрона вызвал вопросы в Турции из-за России
Сколько стоит доехать из Москвы до Казани весной 2026 года по М-12 «Восток»
Более 400 россиян находятся под арестом во Франции
Названы пять признаков, что мужчина будет плохим мужем и отцом
Стало известно, сколько кораблей прошли через Ормузский пролив за сутки
Хирург назвал отличия пластики от «переделанного лица»
Психолог дала совет родителям при покупке первого гаджета ребенку
Нутрициолог предупредила, чем опасен избыток воды в организме
Названа самая подешевевшая рыба в России
Дальше
Самое популярное
Используя сайт news.ru, вы соглашаетесь с использованием файлов cookie, в порядке, описанном в Политике обработки персональных данных.