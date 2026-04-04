Взбиваю муку с яйцом — пеку пасхальное печенье с курагой и глазурью. Нежнее суфле, вкуснее кулича. Простая выпечка к чаю

Никаких больше магазинных кексов: пеку пасхальное печенье с курагой — нежнее суфле, красивее, чем в кондитерской. Это рассыпчатое ароматное угощение готовится за 15 минут и исчезает со стола в мгновение ока.

Для приготовления вам понадобится: 100 г сливочного масла, 6 столовых ложек сахара, 0,5 чайной ложки разрыхлителя, 1 яйцо, 250 г муки, 100 г кураги. Для глазури: 180 г сахарной пудры, 3 чайные ложки лимонного сока, 1 столовая ложка молока. Курагу залейте кипятком на 10 минут, затем обсушите.

Масло размягчите, взбейте с сахаром, добавьте яйцо, муку и разрыхлитель, замесите мягкое тесто. Раскатайте в пласт толщиной 5–7 мм, вырежьте кружки стаканом (диаметром 5 см). Выложите на противень с пергаментом, выпекайте при 180 °С 10–12 минут. Полностью остудите.

Для глазури смешайте пудру с лимонным соком, постепенно добавляя молоко до густой консистенции. Нанесите глазурь на печенье, сверху положите кусочки кураги. Это печенье — идеальный пасхальный десерт к чаю.

