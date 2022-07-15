Научи себя сам: в России предложили вернуть самоподготовку водителей Автошколы уже испытывают трудности из-за санкций, а россияне не готовы к повышению тарифов на обучение

Фото: Андрей Любимов/АГН «Москва»

Россиянам следует разрешить учиться вождению автомобиля без помощи автошкол — путем самоподготовки. С таким предложением выступил член Совета Федерации Айрат Гибатдинов. Инициативу поддержали в Движении автомобилистов России. Там полагают, что на фоне экономических проблем многие школы рискуют закрыться. В автошколах признают, что оказались в тяжёлом положении: уже возникли сложности с приобретением новых автомобилей и обслуживанием имеющихся. Свою негативную лепту вносит и падение доходов населения. Возвращение самообучения может стать выходом из ситуации.

На чем учить?

О риске закрытия автошкол по всей стране на днях заявил председатель правления Союза автошкол Александр Ачкасов. В эфире радиостанции «Говорит Москва» он высказал мнение, что уже скоро желающих получить права будет попросту «не на чем учить». По его словам, в учебных заведениях уже начались проблемы с техническим обслуживанием парков, поскольку цены выросли не только на сами машины, но и на запчасти и расходные материалы.

Если машина раньше стоила 600–700 тысяч, то сейчас она стоит два миллиона. Это может привести не просто к подорожанию, а к закрытию автошкол, — резюмировал он.

Автошколы действительно оказались в крайне сложном положении, подтвердила NEWS.ru председатель правления Национального союза ассоциаций автошкол Елена Зайцева.

Уже возникают проблемы с запчастями, сервисным обслуживанием машин, которые используются автошколами. Не думаю, что все [автошколы] сейчас захотят приобретать продукцию АвтоВАЗа. К сожалению, сегодня они перешли на выпуск очень «бедных» версий машин, например, без антиблокировочных систем, систем безопасности. А мы ведь учим людей правильно пользоваться этими системами, — пояснила Зайцева.

Она также предположила, что многие школы будут вынуждены пойти по пути снижения затрат. Президент Московского регионального союза автошкол Лев Бурыкин отметил в разговоре с NEWS.ru, что организации, обучающие вождению, действительно могут столкнуться с целым рядом проблем, однако выразил надежду, что последствия не окажутся настолько плачевными.

В то же время директор одной из региональных автошкол, пожелавший сохранить инкогнито, в приватной беседе с NEWS.ru признался: работать уже становится затруднительно — началось падение спроса.

Во-первых, новые автомобили, отвечающие необходимым стандартам безопасности, купить невозможно: их в принципе нет в продаже, а остатки реализуются по цене крыла «Боинга». Во-вторых, почти все наши машины — с внушительными пробегами, их необходимо часто обслуживать. Мы уже столкнулись со случаями, когда сделать это невозможно. Сервисы разводят руками, они не могут привезти те или иные запчасти и расходники. В-третьих, многие россияне вообще отказались от планов учиться водить машину: это дорого, да и нет понимания, на чем потом ездить, — рассказал собеседник NEWS.ru.

Эксперты склонны считать, что первые закрытия школ в регионах россияне увидят через несколько месяцев.

Фото: Андрей Любимов/АГН «Москва»

Научи себя сам

Ситуация побудила вмешаться законодателей. По мнению члена Совета Федерации Айрата Гибатдинова, на фоне роста цен на автомобили все больше россиян не видят смысла получать водительские права и «окупаемость школ если не уходит в минус, то практически равна нулю». Сенатор полагает, что закрытие автошкол грозит отсутствием у людей возможности получать водительские удостоверения.

Поэтому следует подумать и о самоподготовке водителей — правда, для этого нужно осознавать, что инструктор обязательно должен быть высококвалифицированным и обладать лицензией на осуществление своей деятельности, иначе это повлечёт за собой опасные ситуации, — сказал NEWS.ru Гибатдинов.

Инициативу сенатора поддержали в Движении автомобилистов России. Лидер организации Виктор Похмелкин считает, что автошколы вряд ли могут рассчитывать на господдержку, но власти могут передать их функцию инструкторам.

Раньше россияне были вправе обучаться вождению самостоятельно, при помощи частных инструкторов. Многие так и поступали, после чего сдавали экзамен на водительские права. В текущих реалиях есть смысл вернуться к этой практике. Полагаю, что государство будет вынуждено пойти на такой шаг, — заявил NEWS.ru Похмелкин.

Он также предположил, что если не вернуть систему самоподготовки, то частные инструкторы все равно будут учить россиян вождению, а многие автошколы — торговать свидетельствами о прохождении обучения. В итоге, считает эксперт, это негативно скажется на безопасности дорожного движения.

Впрочем, вице-президент Национального автомобильного союза Антон Шапарин полагает, что положение дел вовсе не настолько критическое. По его мнению, автошколы пытаются использовать ситуацию, чтобы обосновать повышение стоимости своих услуг. В то же время он признал, что с определенными сложностями столкнутся те, кто решит обучаться на автомобилях с автоматической коробкой передач — некоторые автошколы могут отказаться от таких автомобилей и перейти на более дешевые с ручным типом трансмиссии.

Ранее эксперты аналитического агентства «Автостат» и сервиса Drom.ru решили выяснить, готовы ли россияне в нынешних социально-экономических условиях к покупке автомобиля. Результаты онлайн-опроса показали, что почти половина (49,7%) респондентов не планирует покупку машины в 2022 году. При этом 8,5% опрошенных не станут этого делать, потому что уже купили автомобиль в 2021-м. Среди остальных (50,3%) участников опроса 30,2% хотели бы приобрести или сменить автомобиль, однако не имеют для этого финансовой возможности. Более 11% россиян всё же планируют это сделать. При этом 8,5% вообще готовы отказаться от машины, поскольку стало дорого её содержать.