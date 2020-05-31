Вывозной рейс с россиянами из Нью-Йорка прибыл в Екатеринбург

https://static.news.ru/photo/e3ea113e-a34d-11ea-acdd-fa163e074e61_660.jpg Фото: Сергей Булкин/NEWS.ru

Самолёт, принадлежащий компании «Аэрофлот», с россиянами на борту прибыл в Екатеринбург, следует из данных онлайн-табло уральского аэропорта Кольцово.

Прилетели люди, пожелавшие покинуть США из-за пандемии коронавируса. Рейс приземлился в 18:51 по местному времени (16:51 мск). Перевозчик выполнил спецрейс для возвращения пассажиров домой.

РФ прекратила регулярное и чартерное авиасообщение с другими странами в связи с распространением коронавируса. Для застрявших на зарубежных курортах соотечественников были организованы вывозные рейсы. В конце марта их число было сокращено и установлен лимит количества прибывающих пассажиров.

Ранее Министерство цифрового развития, связи и массовых коммуникаций РФ опубликовало расписание вывозных рейсов с 30 мая по 11 июня.

Как писал NEWS.ru, президент РФ Владимир Путин заявил, что из-за границы вывезены ещё не все россияне, желающие вернуться на родину, но застрявшие там из-за ограничений, вызванных пандемией коронавируса.