Вывозной рейс с россиянами из Нью-Йорка прибыл в Екатеринбург

Самолёт, принадлежащий компании «Аэрофлот», с россиянами на борту прибыл в Екатеринбург, следует из данных онлайн-табло уральского аэропорта Кольцово.
Прилетели люди, пожелавшие покинуть США из-за пандемии коронавируса. Рейс приземлился в 18:51 по местному времени (16:51 мск). Перевозчик выполнил спецрейс для возвращения пассажиров домой.
РФ прекратила регулярное и чартерное авиасообщение с другими странами в связи с распространением коронавируса. Для застрявших на зарубежных курортах соотечественников были организованы вывозные рейсы. В конце марта их число было сокращено и установлен лимит количества прибывающих пассажиров.
Ранее Министерство цифрового развития, связи и массовых коммуникаций РФ опубликовало расписание вывозных рейсов с 30 мая по 11 июня.
Как писал NEWS.ru, президент РФ Владимир Путин заявил, что из-за границы вывезены ещё не все россияне, желающие вернуться на родину, но застрявшие там из-за ограничений, вызванных пандемией коронавируса.
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