25 марта 2026 в 11:01

Высокие, горят как факелы и можно сажать прямо в грунт: 6 многолетников с обалденными цветами

Фото: D-NEWS.ru
Эти растения — настоящая находка для тех, кто хочет эффектный сад без лишней возни. Один раз посадили — и несколько лет любуетесь мощными кустами и ярким цветением. Они создают вертикаль на клумбе, добавляют объем и делают участок «дороже» на вид. И при этом большинство из них неприхотливы и отлично растут в обычном грунте.

Мальва — высокий и очень эффектный сорт, который сразу становится центром внимания. Кусты вырастают до 1,5 м, цветы крупные, с выразительными темными прожилками. Отлично подходит для заднего плана клумбы и живых изгородей. Популярные сорта: «мавританка Бибор Фело», «черная башня», «розовая королева».

Дельфиниум — один из самых красивых высоких многолетников. Его свечи с плотными соцветиями выглядят роскошно и придают саду «парковый» стиль. Любит солнце и умеренный полив. Популярные сорта: «голубое облако», «белладонна», «черный рыцарь».

Люпин — яркий, фактурный и очень живой цветок. Быстро разрастается, хорошо переносит разные условия и радует насыщенными оттенками от фиолетового до розового. Популярные сорта: «минарет», «галерея ред», «рассел смесь».

Наперстянка (дигиталис) — изящные высокие колокольчики, которые создают ощущение «дикого сада». Цветет долго и отлично смотрится в групповых посадках. Популярные сорта: «пурпурная классика», «альба», «гигант микс».

Рудбекия — солнечный многолетник с крупными желтыми цветами. Очень неприхотливый, устойчив к погоде и цветет до самой осени. Популярные сорта: «золотой шар», «черри бренди», «голдштурм».

Вероника длиннолистная — стройные вертикальные соцветия нежных оттенков. Отлично заполняет пространство и добавляет легкости композиции. Популярные сорта: «блю букет», «розовая мечта», «альба».

Ранее мы рассказывали о многолетнике, который живет до 100 лет. Кустарник цветет красивыми розетками — камелия китайская.

Читайте также
Тыкву больше не запекаю: готовлю зефирное суфле из 3 ингредиентов — такой вкусноты вы еще не пробовали
Правильный тушеный картофель без мути в бульоне: простой рецепт домашней вкуснятины
Вместо скучной однотонной краски — взрыв цвета: делаю мраморные крашенки на Пасху: подробная инструкция
Россыпь цветов все лето до осени: что за сирийская роза, сколько растет и какой мороз переносит
Агроном рассказала, какую рассаду подготовить в апреле
клумбы
цветы
дачи
огороды
многолетники
Ольга Шмырева
Штормовой ветер и холодрыга до +12? Погода в Москве в июле: чего ждать
Шоу «Маска», сезон 7, выпуск 7: кто снял маску 22 марта, кто остался
Больше никаких сухих булок: творожный кулич с кремом «Пломбир» — останется мягким даже на третий день
