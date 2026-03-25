Высокие, горят как факелы и можно сажать прямо в грунт: 6 многолетников с обалденными цветами

Эти растения — настоящая находка для тех, кто хочет эффектный сад без лишней возни. Один раз посадили — и несколько лет любуетесь мощными кустами и ярким цветением. Они создают вертикаль на клумбе, добавляют объем и делают участок «дороже» на вид. И при этом большинство из них неприхотливы и отлично растут в обычном грунте.

Мальва — высокий и очень эффектный сорт, который сразу становится центром внимания. Кусты вырастают до 1,5 м, цветы крупные, с выразительными темными прожилками. Отлично подходит для заднего плана клумбы и живых изгородей. Популярные сорта: «мавританка Бибор Фело», «черная башня», «розовая королева».

Дельфиниум — один из самых красивых высоких многолетников. Его свечи с плотными соцветиями выглядят роскошно и придают саду «парковый» стиль. Любит солнце и умеренный полив. Популярные сорта: «голубое облако», «белладонна», «черный рыцарь».

Люпин — яркий, фактурный и очень живой цветок. Быстро разрастается, хорошо переносит разные условия и радует насыщенными оттенками от фиолетового до розового. Популярные сорта: «минарет», «галерея ред», «рассел смесь».

Наперстянка (дигиталис) — изящные высокие колокольчики, которые создают ощущение «дикого сада». Цветет долго и отлично смотрится в групповых посадках. Популярные сорта: «пурпурная классика», «альба», «гигант микс».

Рудбекия — солнечный многолетник с крупными желтыми цветами. Очень неприхотливый, устойчив к погоде и цветет до самой осени. Популярные сорта: «золотой шар», «черри бренди», «голдштурм».

Вероника длиннолистная — стройные вертикальные соцветия нежных оттенков. Отлично заполняет пространство и добавляет легкости композиции. Популярные сорта: «блю букет», «розовая мечта», «альба».

