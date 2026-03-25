Американист оценил планы Трампа по завершению иранского конфликта

Глава Белого дома Дональд Трамп хочет как можно быстрее завершить конфликт с Ираном, рассказал «Ридусу» американист Дмитрий Дробницкий. Он отметил, что планам по окончанию конфликта может помешать Израиль.

Объективно Трампу хотелось бы выскочить из данной авантюры как можно скорее. Объявить себя победителем — и до свидания. Я посчитал, что американский президент 12 раз объявлял себя победителем в данном конфликте. Но Израиль будет против быстрого выхода США из боевых действий, — рассказал Дробницкий.

Американист подчеркнул, что информация о переброске войск и готовность к переговорам могут быть пиар-ходом. По его словам, США в других конфликтах шли на переговоры, но потом атаковали другую сторону.

Ранее директор Международного агентства по атомной энергии Рафаэль Гросси рассказал, что США и Иран могут провести встречу в столице Пакистана Исламабаде уже в эти выходные, 28 или 29 марта. По его словам, стороны будут обсуждать ракеты, ополченцев союзников Тегерана и гарантии безопасности для Ирана.