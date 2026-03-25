25 марта 2026 в 11:06

Экс-подполковник предупредил США об опасности эскалации в Иране

Любая эскалация конфликта с Ираном станет для США худшим сценарием, так как цена для Вашингтона может оказаться крайне высокой, написал в соцсети X подполковник Вооруженных сил США в отставке Дэниел Дэвис. Эксперт считает, что ввод сухопутных войск для принуждения Тегерана к условиям президента США Дональда Трампа значительно повысит издержки для страны, особенно если Иран сможет эффективно защищаться.

Даже успешная тактическая операция по захвату какого-либо участка местности, скорее всего, не будет иметь оперативного или стратегического значения и лишь отодвинет конец войны на более поздний срок, тем самым еще больше увеличивая расходы США, — написал Дэвис.

Военный отметил, что Вашингтон нуждается в переговорах, чтобы прекратить тратить ракеты и нести потери из-за ситуации в Ормузском проливе. Однако он уверен, что основы для дипломатии нет, так как США уже дважды вводили Иран в заблуждение, готовя военные действия.

Ранее стало известно, что Пентагон планирует направить около 3 тыс. военнослужащих элитной 82-й воздушно-десантной дивизии на Ближний Восток для поддержки операций против Ирана. Там отметили, что такое развитие событий открывает несколько стратегических вариантов.

