Бомбардировщики США вылетали в Иран с загадочными деталями на крыльях

На двух американских стратегических бомбардировщиках B-2, участвовавших в ударах по Ирану, заметили загадочные квадратные детали, сообщил обозреватель TWZ Тайлер Роговей. По его словам, предназначение новых элементов остается неизвестным.

Помимо опознавательных знаков, некоторые новые элементы, появившиеся вдоль огромных передних кромок крыльев самолета, мягко говоря, вызывают недоумение, — сказано в материале.

На кадрах видны белые прямоугольные элементы с черной окантовкой, размещенные на передней кромке крыла B-2. Камера запечатлела пару таких бомбардировщиков перед вылетом с базы Уайтмен 17 марта 2026 года для нанесения ударов по Ирану. Эти детали располагаются симметрично сверху и снизу кромки крыла.