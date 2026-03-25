25 марта 2026 в 12:30

Мишустин обязал ФАС разобраться с «бардаком» в тарифах ЖКХ

Михаил Мишустин Михаил Мишустин Фото: Наталья Шатохина/NEWS.ru
Премьер-министр России Михаил Мишустин дал поручение Федеральной антимонопольной службе разработать меры, которые позволят оперативно и эффективно бороться с нарушениями в сфере тарифов ЖКХ, сообщили в пресс-службе правительства. Срок выполнения — не позднее 20 апреля.

По итогам обсуждения темы тарифов ЖКХ Михаил Мишустин поручил Федеральной антимонопольной службе представить предложения по совершенствованию системы мер для устранения нарушений в сфере тарифного регулирования, — отметили в кабмине.

Ранее Мишустин также поручил подготовить предложения по введению ставок по семейной ипотеке с учетом числа детей в семье. Минфин и Минстрой России должны выполнить требование к 1 июля.

Кроме того, правительство утвердило новые правила и критерии для формирования перечня стратегически значимых лекарственных средств. В список вошли в том числе анальгетики, вакцины и лекарства, предназначенные для льготных категорий граждан. Шаг был направлен на укрепление национальной системы здравоохранения и обеспечение стабильных поставок важных медикаментов.

