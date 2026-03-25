Олимпиада и Паралимпиада — 2026
Конфликт США и ЕС из-за Гренландии
Атака США на Венесуэлу
25 марта 2026 в 10:16

В Финляндии уличили ЕС в стремлении продолжить конфликт на Украине

Политик Мема заявил, что ЕС работает над продолжением конфликта на Украине

Фото: Сергей Булкин/NEWS.ru
Подписывайтесь на нас в MAX

Евросоюз работает не над дипломатическим урегулированием, а над продолжением конфликта на Украине с целью выиграть время для собственного перевооружения, заявил член финской национально-консервативной партии «Альянс свободы» Армандо Мема в соцсети Х. Так политик прокомментировал слова еврокомиссара по обороне Андрюса Кубилюса о том, что Киеву может потребоваться еще около двух тысяч ракет для ЗРК Patriot.

Опять же, ЕС работает не над дипломатическим решением, а над тем, как продолжить [конфликт] и выиграть время для собственного перевооружения, причем за счет украинского народа, — написал Мема.

Ранее Мема обвинил страны Запада в двойных стандартах, подчеркнув, что Европа отказалась от российской нефти под предлогом защиты международного права, но при этом закупает дорогое топливо у США, начавших войну против Ирана. Политик подчеркнул, что подобный курс приведет ЕС к уровню стран третьего мира.

До этого канцлер Германии Фридрих Мерц заявил, что ЕС нужно место за столом переговоров по Украине. По его словам, западным партнерам Киева нужно срочно получить согласованный кредит на €90 млрд для украинской армии.

Финляндия
Евросоюз
конфликты
Украина
ЛЕНТА НОВОСТЕЙ
ФСБ предотвратили теракт в Краснодарском университете МВД
Китай потребовал наказания для напавшего на посольство в Токио
Что известно о новых деталях переговоров США и Ирана в Исламабаде
Магнитные бури сегодня, 25 марта: что завтра, недомогание, упадок сил
Мишустин поручил проработать сопряжение ставки ипотеки с числом детей
Россиянка обнаружила окровавленного мужа со строительным пистолетом
Московских аллергиков предупредили о начале «адского» сезона пыления
Массированный налет российских дронов вверг Западную Украину в панику
Путин посмертно наградил погибших при теракте сотрудников ДПС
Гуф отрекся от рехаба после смерти пациента
«Стало шоком»: сын погибшей при взрыве в Севастополе женщины о трагедии
В РФ призвали защитить крафтовые товары от нововведений для маркетплейсов
Умер автор хита Angel of the Morning и дядя Анджелины Джоли
Россиянам рассказали, как легко взбодриться без кофе и энергетиков
ВСУ попытались убить семью дроном при эвакуации из Красноармейска
В США узнали о главном страхе Нетаньяху на Ближнем Востоке
«Исхудала и с палочкой»: соседи в шоке от состояния Пугачевой на Кипре
СК раскрыл схему телефонных мошенников и предъявил обвинение фигурантам
В расследовании поджога московского кинозала подростком поставили точку
Освободившийся Митволь проходит свидетелем по новому делу
Дальше
Самое популярное
Штормовой ветер и холодрыга до +12? Погода в Москве в июле: чего ждать
Москва

Штормовой ветер и холодрыга до +12? Погода в Москве в июле: чего ждать

Шоу «Маска», сезон 7, выпуск 7: кто снял маску 22 марта, кто остался
Шоу-бизнес

Шоу «Маска», сезон 7, выпуск 7: кто снял маску 22 марта, кто остался

Больше никаких сухих булок: творожный кулич с кремом «Пломбир» — останется мягким даже на третий день
Общество

Больше никаких сухих булок: творожный кулич с кремом «Пломбир» — останется мягким даже на третий день

Используя сайт news.ru, вы соглашаетесь с использованием файлов cookie, в порядке, описанном в Политике обработки персональных данных.