Евросоюз работает не над дипломатическим урегулированием, а над продолжением конфликта на Украине с целью выиграть время для собственного перевооружения, заявил член финской национально-консервативной партии «Альянс свободы» Армандо Мема в соцсети Х. Так политик прокомментировал слова еврокомиссара по обороне Андрюса Кубилюса о том, что Киеву может потребоваться еще около двух тысяч ракет для ЗРК Patriot.

Опять же, ЕС работает не над дипломатическим решением, а над тем, как продолжить [конфликт] и выиграть время для собственного перевооружения, причем за счет украинского народа, — написал Мема.

Ранее Мема обвинил страны Запада в двойных стандартах, подчеркнув, что Европа отказалась от российской нефти под предлогом защиты международного права, но при этом закупает дорогое топливо у США, начавших войну против Ирана. Политик подчеркнул, что подобный курс приведет ЕС к уровню стран третьего мира.

До этого канцлер Германии Фридрих Мерц заявил, что ЕС нужно место за столом переговоров по Украине. По его словам, западным партнерам Киева нужно срочно получить согласованный кредит на €90 млрд для украинской армии.