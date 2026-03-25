25 марта 2026 в 11:30

В России могут пересмотреть систему кадастровой оценки недвижимости

Сенатор Шевченко предложил усовершенствовать систему кадастровой оценки жилья

Фото: Сергей Булкин/NEWS.ru
Председатель комитета Совета Федерации по федеративному устройству, региональной политике, местному самоуправлению и делам Севера Андрей Шевченко вместе с коллегами предложил усовершенствовать систему кадастровой оценки жилья и земли, пишет «Парламентская газета». Он отметил, что с 2021 года, когда ввели требования о расчете индекса рынка недвижимости, ни в одном регионе не пересмотрели кадастровую стоимость недвижимых объектов, характеризующихся ИРН после изменения этой величины в сторону уменьшения более чем на 30%.

В настоящее время очередная государственная кадастровая оценка проводится через четыре года с года проведения последней государственной кадастровой оценки, в городах федерального значения в случае принятия высшим исполнительным органом субъекта Российской Федерации соответствующего решения — через два года, — уточнил Шевченко.

В своем законопроекте сенаторы указали, что с учетом положений документа, вынесенного Росреестром на общественное обсуждение и предусматривающего проведение государственной кадастровой оценки раз в два года, необходимость в реализации статьи 19.1 закона о кадастровой оценке отсутствует. В связи с этим они предложили признать данную статью утратившей силу.

Шевченко подчеркнул, что законопроект направлен на предотвращение необоснованного уменьшения кадастровой стоимости жилья и земли. Такое снижение может возникнуть при пересчете на основе индексов рынка недвижимости, которые рассчитываются ежегодно по состоянию на 1 января.

Ранее финансовый аналитик Юлиана Сорокина заявила, что цены на недвижимость в марте поднимутся на 1–2%. Она отметила, что такое повышение является сезонным.

ЛЕНТА НОВОСТЕЙ
Уролог предупредил об опасности аденомы простаты
Банки обяжут звонить клиентам сразу после блокировки счетов
Жена бойца СВО рассказала, как помогла мужу после ранения
Памфилова заявила об улучшении работы ЦИК за последние пять лет
ВСУ предприняли новую атаку на Москву
Что известно о новом ударе вблизи АЭС «Бушер» вечером 24 марта
Определился победитель в голосовании за звание лучшего фигуриста России
Флагман флота США стал целью для иранских ракет
Мирный житель погиб при ударе ВСУ
Мишустин обязал ФАС разобраться с «бардаком» в тарифах ЖКХ
Венгрия оставила Украину без газа
Автоэксперт напомнил, как правильно хранить зимние шины
Во «ВКонтакте» стартовал весенний конкурс NEWS.ru
Финансист рассказала, как бороться с «потребительским экстремизмом»
Что известно о последствиях ракетного удара ВСУ по Белгороду
В Турции выдали ордер на арест звезды сериала «Постучись в мою дверь»
Глава Севастополя пообещал отремонтировать пострадавшие от взрыва квартиры
На Землю обрушилась новая магнитная буря
В Германии предрекли зарождение нефтеюаня
Стало известно об освобождении еще одного населенного пункта в ДНР
Дальше
Самое популярное
Штормовой ветер и холодрыга до +12? Погода в Москве в июле: чего ждать
Москва

Штормовой ветер и холодрыга до +12? Погода в Москве в июле: чего ждать

Шоу «Маска», сезон 7, выпуск 7: кто снял маску 22 марта, кто остался
Шоу-бизнес

Шоу «Маска», сезон 7, выпуск 7: кто снял маску 22 марта, кто остался

Больше никаких сухих булок: творожный кулич с кремом «Пломбир» — останется мягким даже на третий день
Общество

Больше никаких сухих булок: творожный кулич с кремом «Пломбир» — останется мягким даже на третий день

