В России могут пересмотреть систему кадастровой оценки недвижимости

Председатель комитета Совета Федерации по федеративному устройству, региональной политике, местному самоуправлению и делам Севера Андрей Шевченко вместе с коллегами предложил усовершенствовать систему кадастровой оценки жилья и земли, пишет «Парламентская газета». Он отметил, что с 2021 года, когда ввели требования о расчете индекса рынка недвижимости, ни в одном регионе не пересмотрели кадастровую стоимость недвижимых объектов, характеризующихся ИРН после изменения этой величины в сторону уменьшения более чем на 30%.

В настоящее время очередная государственная кадастровая оценка проводится через четыре года с года проведения последней государственной кадастровой оценки, в городах федерального значения в случае принятия высшим исполнительным органом субъекта Российской Федерации соответствующего решения — через два года, — уточнил Шевченко.

В своем законопроекте сенаторы указали, что с учетом положений документа, вынесенного Росреестром на общественное обсуждение и предусматривающего проведение государственной кадастровой оценки раз в два года, необходимость в реализации статьи 19.1 закона о кадастровой оценке отсутствует. В связи с этим они предложили признать данную статью утратившей силу.

Шевченко подчеркнул, что законопроект направлен на предотвращение необоснованного уменьшения кадастровой стоимости жилья и земли. Такое снижение может возникнуть при пересчете на основе индексов рынка недвижимости, которые рассчитываются ежегодно по состоянию на 1 января.

