25 марта 2026 в 09:27

«Блэкаут назло России»: Захарова раскрыла, чем закончится флешмоб Европы

Захарова: апогеем отказа ЕС от российской энергии станет блэкаут назло России

Мария Захарова Мария Захарова Фото: МИД РФ
Апогеем политики Евросоюза по отказу от российских энергоресурсов должен стать блэкаут назло России, заявила представитель МИД РФ Мария Захарова в эфире радио Sputnik. По ее словам, в этом заключается суть энергетической стратегии главы Еврокомиссии Урсулы фон дер Ляйен.

Энергетическая стратегия Урсулы фон дер Ляйен заключается в том, что необходимо использовать меньше энергии. <…> Я считаю, что это должен быть их флешмоб, и его апогеем должен стать блэкаут. Флешмоб, переходящий в блэкаут назло России, — отметила Захарова.

Она обратила внимание, что происходящее в Евросоюзе все больше напоминает сказку о голом короле. Содружество, по ее мнению, словно главный герой этой истории, продолжает шествие в невидимом платье.

Ранее Захарова отмечала, что отказ Европы от закупок российских энергоресурсов стал самооскоплением. Так она прокомментировала новое заявление главы Еврокомиссии Урсулы фон дер Ляйен, которая на вопрос журналистов о закупках газа из России на фоне кризиса на Ближнем Востоке ответила, что Евросоюз продолжит курс на отказ от ископаемых источников энергии в пользу экологически чистых.

Появился новый снимок Колокольникова с повзрослевшей дочерью от Раппопорт
В Германии осудили агрессивную «дерусификацию» в Одессе
«Созидательная сила»: Путин высоко оценил роль фермеров в развитии России
Экс-подполковник предупредил США об опасности эскалации в Иране
Биолог дал советы, как правильно собирать березовый сок
ФСБ предотвратили теракт в Краснодарском университете МВД
Китай потребовал наказания для напавшего на посольство в Токио
Что известно о новых деталях переговоров США и Ирана в Исламабаде
Магнитные бури сегодня, 25 марта: что завтра, недомогание, упадок сил
Мишустин поручил проработать сопряжение ставки ипотеки с числом детей
Россиянка обнаружила окровавленного мужа со строительным пистолетом
Московских аллергиков предупредили о начале «адского» сезона пыления
Массированный налет российских дронов вверг Западную Украину в панику
Путин посмертно наградил погибших при теракте сотрудников ДПС
Гуф отрекся от рехаба после смерти пациента
«Стало шоком»: сын погибшей при взрыве в Севастополе женщины о трагедии
В РФ призвали защитить крафтовые товары от нововведений для маркетплейсов
Умер автор хита Angel of the Morning и дядя Анджелины Джоли
Россиянам рассказали, как легко взбодриться без кофе и энергетиков
ВСУ попытались убить семью дроном при эвакуации из Красноармейска
Дальше
Самое популярное
Штормовой ветер и холодрыга до +12? Погода в Москве в июле: чего ждать
Москва

Штормовой ветер и холодрыга до +12? Погода в Москве в июле: чего ждать

Шоу «Маска», сезон 7, выпуск 7: кто снял маску 22 марта, кто остался
Шоу-бизнес

Шоу «Маска», сезон 7, выпуск 7: кто снял маску 22 марта, кто остался

Больше никаких сухих булок: творожный кулич с кремом «Пломбир» — останется мягким даже на третий день
Общество

Больше никаких сухих булок: творожный кулич с кремом «Пломбир» — останется мягким даже на третий день

