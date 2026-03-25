Апогеем политики Евросоюза по отказу от российских энергоресурсов должен стать блэкаут назло России, заявила представитель МИД РФ Мария Захарова в эфире радио Sputnik. По ее словам, в этом заключается суть энергетической стратегии главы Еврокомиссии Урсулы фон дер Ляйен.

Энергетическая стратегия Урсулы фон дер Ляйен заключается в том, что необходимо использовать меньше энергии. <…> Я считаю, что это должен быть их флешмоб, и его апогеем должен стать блэкаут. Флешмоб, переходящий в блэкаут назло России, — отметила Захарова.

Она обратила внимание, что происходящее в Евросоюзе все больше напоминает сказку о голом короле. Содружество, по ее мнению, словно главный герой этой истории, продолжает шествие в невидимом платье.

Ранее Захарова отмечала, что отказ Европы от закупок российских энергоресурсов стал самооскоплением. Так она прокомментировала новое заявление главы Еврокомиссии Урсулы фон дер Ляйен, которая на вопрос журналистов о закупках газа из России на фоне кризиса на Ближнем Востоке ответила, что Евросоюз продолжит курс на отказ от ископаемых источников энергии в пользу экологически чистых.