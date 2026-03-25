Проект поддержки «Почты России» ввел новые требования

Для повышения надежности рынка почтовой доставки меняются лицензионные требования. Теперь уставной капитал операторов почтовой связи должен составлять не менее 5 млн рублей, объем собственных средств — от 1 до 2 млрд рублей, — сообщили в Минцифры.

По информации ведомства, изменения также коснутся дифференцированной госпошлины за лицензирование почтовой деятельности. Для федерального уровня сумма составит 100 млн рублей, для регионального — 10 млн рублей, местного — 1 млн рублей. С «Почты России» при этом не будут взимать госпошлины.

Ранее президент Торгово-промышленной палаты (ТПП) РФ Сергей Катырин заявил, что «Почте России» нужны частные инвестиции. Он высказался за возможную частичную приватизацию компании при сохранении государственного контроля над ключевыми социальными услугами.