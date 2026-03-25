Новосибирцы взвыли от ужаса из-за развешанных на деревьях останков животных Жители района Новосибирска сообщили о развешанных на деревьях костях и шкурах

Жители Ленинского района Новосибирска сообщили, что обнаружили на деревьях останки животных, сообщает группа «Ленинский район | Новосибирск» в соцсети «ВКонтакте». По данным авторов публикации, неизвестные развесили останки животных во дворе дома №28 на улице Киевская.

Один из пользователей сообщил, что подобную картину можно увидеть вдоль ограждения школы №45. По его словам, злоумышленники уже не впервые оставляют на деревьях туши животных.

В позапрошлом году наблюдал там куриные тушки, развешанные на кустах. Кто-то активно подкармливают ворон, другого логического объяснения не вижу, — написал он.

