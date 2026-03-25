ФАС озвучила сроки размещения рекламы в Telegram и на YouTube ФАС: рекламу в Telegram и на YouTube можно размещать минимум до конца 2026 года

Для ограничения рекламы в Telegram и на YouTube необходим переходный период, который продлится до конца 2026 года, сообщили в ФАС. В течение этого срока пользователи не будут нести ответственность за продвижение на этих площадках, чтобы они успели адаптироваться к новым правилам.

Ранее сообщалось, что российские владельцы Telegram-каналов начали массово регистрировать юрлица в странах СНГ, чтобы сохранить рекламные доходы в случае введения законодательных запретов в РФ. По информации источника, наиболее популярным направлением стала Киргизия благодаря возможности открыть ООО без ВНЖ и при льготной налоговой ставке в 4%.

До этого представители ФАС заявили, что реклама на ресурсах, доступ к которым ограничен Роскомнадзором, запрещена. При этом ответственность за нарушение понесут не только заказчики рекламы, но и те, кто ее разместил.