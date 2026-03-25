Хинштейн заявил о росте числа раненых при атаке ВСУ на Хомутовский район

Хинштейн заявил о росте числа раненых при атаке ВСУ на Хомутовский район Хинштейн: число раненых при атаке ВСУ на Хомутовский район выросло до 14

Число раненых при атаке ВСУ на Хомутовский район Курской области выросло до 14 человек, заявил губернатор региона Александр Хинштейн в MAX. Под удар попало предприятие «Велес-агро».

В результате атак в селе Гламаздино Хомутовского района на территории предприятия ООО «Велес-агро» погиб один мужчина, пострадали еще 14 человек, — написал Хинштейн.

Ранее губернатор сообщал, что ВСУ нанесли удар по селу Гламаздино Хомутовского района, в результате чего пострадали мирные жители. Тогда было известно, что один человек погиб, а еще шестеро получили ранения различной степени тяжести.

Между тем силы ПВО за ночь перехватили и уничтожили над регионами РФ 389 украинских БПЛА. По данным Минобороны РФ, БПЛА, в частности, сбили над территориями Брянской, Смоленской, Калужской, Курской, Тверской, Орловской.

22 марта Вооруженные силы Украины ударили по городу Рыльску в Курской области. В результате атаки пострадали мужчина и женщина, им оказали первую помощь. Мужчине потребовалась госпитализация в областную больницу. При обстреле также получил повреждения автомобиль и одна хозяйственная постройка.