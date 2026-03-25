Более 200 тыс. украинцев остались без света В Черниговской области около 210 тыс. абонентов остались без электроснабжения

Около 210 тыс. абонентов в Черниговской области на севере Украины остались без электроснабжения, передает энергокомпания «Черниговоблэнерго». Власти областного центра Чернигова уточнили, что из-за этого перестали работать троллейбусы. В частности, на маршрутах № 2 и № 11 перевозки осуществляют автобусы.

Обесточено около 150 тыс. абонентов в городе Чернигове и Черниговском районе. Обесточено около 62 тыс. абонентов в Нежинском, Новгород-Северском и Прилукском районах, — сказано в сообщении.

Ранее эксперт Финансового университета при правительстве России Игорь Юшков отметил, что отключение электричества и газа станет тяжелым испытанием для жителей Украины. По его словам, ограничения на поставки энергоресурсов из Венгрии и Словакии вынудят Киев ужесточить график подачи электроэнергии.

Также глава Запорожской областной государственной администрации Иван Федоров сообщил, что перебои с водоснабжением возможны в районах, подконтрольных Украине. Он указал на то, что на местах работают специалисты для устранения последствий сбоя, ситуация находится под контролем.